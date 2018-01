Turismo | Villa della Pergola ad Alassio tra i cinque giardini storici della Liguria

Turismo e innovazione - dal Gazometro a Villa Torlonia - Roma protagonista nelle foto di Instagram : Si terranno domani sera a Roma gli “Igers Awards”, ovvero le premiazioni delle più belle foto pubblicate su Instagram . Nella mattinata del 16 dicembre, invece, a partire dalle 9.30, appuntamento in città per i “ foto grafi di Instagram ” che parteciperanno all’InstaMeet organizzato dagli Igers Roma , Lazio e Italia, unitamente al Dipartimento Turismo di Roma Capitale, in […] L'articolo Turismo e innovazione , dal Gazometro a Villa Torlonia , ...

Turismo natalizio : ecco il Villaggio di Babbo Natale di Venaria Reale : Il Natale 2017 a Torino ed in Piemonte si arricchisce di un nuovo imperdibile appuntamento: il Sogno del Natale, ovvero il Villaggio di Babbo Natale che quest’anno si trasferisce in Piazza della Repubblica a Venaria Reale. Dopo il successo dello scorso anno, quando il Villaggio è stato aperto per la prima volta, anche per queste festività natalizie 2017 il Sogno del Natale torna per la felicità dei più piccoli e, diciamolo, anche dei più grandi. ...