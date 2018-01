TSUBASA WoRLD CHRoNiCLE | NIRAI-KANAI N 1 – Il Ritorno delle Clamp!

: e: TSUBASA WORLD CHRONICLE NIRAI 1-FLASH 23 RINASCITA + COFANETTO-JUSTICE LEAGUE AMERICA 8-RINASCITA-WONDER WOMAN 23 RIN. + COF.. - ilpozzosanremo : e: TSUBASA WORLD CHRONICLE NIRAI 1-FLASH 23 RINASCITA + COFANETTO-JUSTICE LEAGUE AMERICA 8-RINASCITA-WONDER WOMAN 23 RIN. + COF.. - fumettouniverse : Il gruppo Clamp riprende in mano TSUBASA, la loro opera più rappresentativa degli ultimi anni, in quanto quasi una… - hashirama86 : RT @dariogatsu89: Arriva in fumetteria Tsubasa WoRLD CHRoNiCLE: Nirai-Kanai, nuovo manga delle CLAMP - dariogatsu89 : Arriva in fumetteria Tsubasa WoRLD CHRoNiCLE: Nirai-Kanai, nuovo manga delle CLAMP - cellicom : Tsubasa World Chronicle: Niraikanai Hen sarà disponibile da domani in tutte le fumeterie - -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Dopo l’annuncio a Lucca Comics & Games 2017 finalmente arriva in Italian. 1, l’ultimo successo del quartetto di fumettiste giapponesi più famoso al mondo, le CLAMP, e sequel diretto diRESERVoir. Il volume, pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 10 gennaio 2018. Recuperati i ricordi di Sakura, Shaoran e compagni hanno sconfitto Fei Wong; tuttavia, per sciogliere la sua ultima maledizione, Shaoran ha dovuto accettare di separarsi da Sakura e continuare a viaggiare attraverso le dimensioni in compagnia di Kurogane, Fay e Mokona. È così che i quattro si trovano a visitare, un paese che a prima vista sembra un paradiso ma che nasconde un inquietante lato oscuro… Grazie all’aiuto di Watanuki, Shaoran raccoglie alcuni oggetti necessari per la missione e ...