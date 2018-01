: Trump: stop a trivellazioni in Florida - NotizieIN : Trump: stop a trivellazioni in Florida - mfioretti_it : #sapevatelo: 1) ho ricevuto email da Putin, Trump e Rettiliani. C'ho le prove 2) per averle anche voi, fate così - RadioItaliaIRIB : Schiaffo a Trump: stop a rilancio carbone - RadioItaliaIRIB : Schiaffo a Trump: stop a rilancio carbone - PARCELConsorzio : Parco Archeologico Religioso del CELio - PARCEL: Authority Usa contro progetto Trump: stop a rilanc... -

L'amministrazionenon consentiràvicino alle coste della.La Casa Bianca tornando sui propri passi rispetto al piano presentato la scorsa settimana.,secondo i media, ha ceduto alle pressioni del governatore dello stato, Rick Scott e delle proteste bipartisan. La decisione di non consentireinè stata annunciata dal segretario agli Interni Ryan Zinke, per evitare possibili maree nere in grado di danneggiare le coste dello stato e l'industria del turismo.(Di mercoledì 10 gennaio 2018)