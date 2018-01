Trump | gli Usa potrebbero rientrare negli accordi di Parigi

Gli avvocati di Trump hanno fatto causa a BuzzFeed per la pubblicazione di un rapporto sul caso Russia : Gli avvocati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno fatto causa a BuzzFeed per un rapporto sul Russiagate – cioè l’ipotesi di complicità tra Trump e agenti russi durante la campagna elettorale – che il sito pubblicò quasi esattamente un The post Gli avvocati di Trump hanno fatto causa a BuzzFeed per la pubblicazione di un rapporto sul caso Russia appeared first on Il Post.

Steve Bannon cacciato da Breitbart dopo gli insulti a Trump : Steve Bannon è stato cacciato da Breitbart per aver parlato male di Donald Trump. L'ex consigliere del presidente – ha annunciato il sito dell'alt right americana - lascerà la sua posizione di presidente esecutivo di Breitbart News. A spingere per il suo allontanamento è stata soprattutto Rebekah Mercer, una delle principali finanziatrici del sito. La decisione è arrivata dopo la pubblicazione di commenti ...

La giustizia ferma Trump : rimane in vigore il piano per i figli dello 'Ius soli' americano : La giustizia americana blocca temporaneamente la decisione dell'amministrazione Trump di mettere fine al programma che tutela i Dreamer , le 800.000 persone arrivate negli Stati Uniti da bambini con ...

Bocciato il piano di Trump per il rilancio delle centrali a carbone. Esultano gli ambientalisti : La Federal Energy Regulatory Commission (Ferc) ha detto no al piano presentato dal Segretario all'Energia, Rick Perry. Diventa così più difficile salvare l'industia del carbone come aveva promesso Trump in campagna elettorale

Steve Bannon si è “scusato” per le sue critiche al figlio di Donald Trump contenute nel libro “Fire and Fury” : Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump allontanato dalla Casa Bianca lo scorso agosto, ha pubblicato una dichiarazione in cui cerca di giustificare i commenti molte critici nei confronti del figlio maggiore di Trump, Donald Trump Jr., che gli The post Steve Bannon si è “scusato” per le sue critiche al figlio di Donald Trump contenute nel libro “Fire and Fury” appeared first on Il Post.

Consigliere di Trump : Mosca pagherà "prezzo enorme" per sostegno a Teheran - : La Russia "pagherà un prezzo alto" se continuerà a sostenere l'Iran e la sua visione del Medio Oriente, avverte McMaster. La pubblicazione sottolinea che questa dichiarazione è stata fatta dal ...

Il clamoroso dietrofront di Bannon : "Il figlio di Trump? È un patriota. Incrollabile sostegno al presidente Usa" : Clamorosa marcia indietro dell'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon, dopo essere stato ripudiato da Donald Trump per le sue dichiarazioni nel libro 'Fire and fury": in un comunicato pubblicato da Axios Bannon ribadisce il suo "Incrollabile" sostegno per il presidente e la sua agenda, definisce il Russiagate una "caccia alle streghe" e il primogenito di Trump "un patriota e un buon uomo", sostenendo che i suoi commenti sull'incontro ...

Salute mentale : Trump si paragona a Reagan (sbagliando) : E' tutto da dimostrare quali siano i vantaggi di una valanga di tweet facilmente criticabili e che mettono a rischio la credibilità della prima economia e potenza al mondo. Mentre May ha confermato ...

La linea Trump sull'Iran deraglia al Palazzo di Vetro (di U. De Giovannangeli) : ... sia nella sua versione khameinista che in quella rohaniana, rappresenta, assieme alla Corea del Nord, il Nemico della pace, della sicurezza, oltre che degli interessi americani nel mondo. Un Nemico ...