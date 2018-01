TRIPLO DISCO DI PLATINO PER J-AX E FEDEZ

: a ragà lo so c'ho 30 anni ma sto ascoltando il nuovo disco di dark side della dpg e volo alto. triplo 7 - andreayeahhh : a ragà lo so c'ho 30 anni ma sto ascoltando il nuovo disco di dark side della dpg e volo alto. triplo 7 - watervflove : Madonna di Ernia/Rkomi disco d’oro Diablo di Lazza disco d’oro Apnea di Rkomi disco di platino Fifty Fifty di Ghal… - Anita67342839 : RT @Fedez: Comunisti col Rolex è triplo disco platino! Grazie a voi. È stato un anno pazzesco, vi voglio bene!???????? - GelliRossana : RT @Fedez: Comunisti col Rolex è triplo disco platino! Grazie a voi. È stato un anno pazzesco, vi voglio bene!???????? -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Successo per J-Ax e. Comunisti col rolex è stato certificatodied è ilitaliano più venduto negli ultimi 12 mesi in Italia. I due cantautori festeggiano con questa notizia l’arrivo del nuovo anno. Il brano ha scalato le classifiche e secondo Fimi/Gfk è l’aalbum del 2017. Non solo: Senza Pagare, hit della scorsa estate, a sua volta si è rivelato il singolo italiano più venduto. Il loro percorso artistico di coppia, iniziato a maggio 2016 con la hit che ha vinto sette dischi di, Vorrei ma non posto, è poi proseguito con la nascita del progettografico, che tra album e singoli, ha collezionato ben 22 dischi die un tour che in sei mesi ha fatto tappa in 33 città, registrando 25 sold out e oltre 230 mila presenze.