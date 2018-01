Tregua maltempo sul Piemonte | ma restano case isolate e scuole chiuse

Maltempo : Tregua in Piemonte - ma resta alto il rischio valanghe : Situazione meteo in miglioramento in Piemonte, dopo i disagi causati dalle nevicate in montagna e dalle piogge in pianura. A Sestriere le scuole oggi rimangono chiuse e si continua a lavorare per ripristinare il collegamento con Pinerolo. Il sindaco Valter Marin ha firmato un’ordinanza con cui si chiede “la rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi sporgenze o in genere da qualunque posto elevato“. resta alto il rischio ...

Maltempo Sardegna : il maestrale concede una Tregua - ma rimane l’allerta : In Sardegna il vento di maestrale che da due giorni spazza l’Isola sta concedendo una tregua: ieri si sono registrate raffiche fino a 125 km/h, che hanno generato disagi ai collegamenti marittimi. Nel corso della giornata di oggi però il vento dovrebbe aumentare di intensità: dovrebbe toccare i 90/100 km/h sulle Bocche di Bonifacio e in alcune zone del nord Sardegna e i 30/35 km/h nella parte meridionale dell’Isola. Ieri la ...

Maltempo : fine anno con pioggia e vento - Tregua a San Silvestro : Gli ultimi giorni del 2017 saranno caratterizzati dal Maltempo. Non mancheranno nemmeno situazioni di allerta nel nord Italia, specialmente in Liguria. Ma a San Silvestro ci sarà una tregua."La parte più avanzata della perturbazione - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - porterà nuvole su gran parte d'Italia e un pò di piogge, comunque per lo più deboli, al Nord e regioni tirreniche, con qualche nevicata sulle Alpi. Poi ...

Maltempo a Santo Stefano dopo la Tregua di Natale | : Dal 26 dicembre condizioni atmosferiche in peggioramento a partire dall'Italia settentrionale. Piogge attese anche al Centro-Sud fino a venerdì. LE PREVISIONI METEO

Maltempo Veneto : breve Tregua - da giovedì torna la pioggia : L’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav) rileva l’allontanamento verso sud-est della depressione di origine artica giunta domenica sulla regione che ha portato pioggia e neve anche in pianura. L’Agenzia segnala tempo variabile fino a domani ma senza precipitazioni e con temperature in calo. Un nuovo peggioramento è probabile tra giovedì e venerdì per l’avvicinamento di una nuova depressione di origine ...

Maltempo - la pioggia non dà Tregua al Nord : evacuate mille persone nel Comune di Brescello : Allerta rossa per Liguria, Toscana ed Emilia. Preoccupa il livello dei fiumi, con esondazioni in Emilia. Il Maltempo sta colpendo in maniera massiccia il Nord dell'Italia. Mentre da mercoledì si sposterà al Centro-Sud.Fiume Enza rompe gli argini: evacuate mille persone nel Reggiano. Emergenza nel Reggiano, a Lentigione, nel Comune di Brescello, dove c'è stata l'evacuazione di oltre mille persone per la tracimazione del fiume ...

Maltempo Marche : Tregua nell’Ascolano - rientra l’allarme fiumi : Dopo 3 giorni di Maltempo, la situazione è in miglioramento nelle Marche, soprattutto nel sud della regione, tra l’Ascolano e il Fermano. Ripristinata la viabilità lungo la SS81 Piceno Aprutina vicino ad Ascoli, interessata ieri sera da una frana. Il livello del fiume Tenna e del Tronto, che sfocia a Porto d’Ascoli, sta scendendo. La situazione complessiva mostra un lento ritorno alla normalità. L'articolo Maltempo Marche: tregua ...