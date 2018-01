Travolto e ucciso dal treno sulla linea Battipaglia-Sapri | aveva 18 anni

Tragedia in stazione - giovane Travolto e ucciso da un treno in transito : Il cadavere di un giovane è stato ritrovato lungo la banchina della stazione di Narni, in provincia di Terni. L'ipotesi più accreditata è che la vittima, originaria della Nigeria, sia stata urtata dal treno...

Narni - giovane di 25 anni Travolto e ucciso dal passaggio in stazione di un Frecciabianca : Narni (Tr) Un giovane di 25 anni, di origini nigeriane, è stato travolto e ucciso in stazione a Narni, da un Frecciabianca che passava, senza fermarsi, nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo...

Travolto e ucciso da due auto sulla s.s. 106 - muore 17enne : Un diciassettenne senegalese è stato Travolto ed ucciso da due auto lungo la statale 106, nel territorio del comune di Portigliola, nel reggino. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri. B.A., era ...

MOTOCROSS COMMISSARIO Travolto E UCCISO/ Omertà dei piloti - due indagati : titolare impianto - “siamo sconvolti” : MOTOCROSS COMMISSARIO TRAVOLTO e UCCISO: è successo ieri in una gara di cross al kartodromo South Milano di Ottobiano, nel Pavese. I piloti hanno continuato a gareggiare, poi la confessione.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 23:23:00 GMT)

Ancora un lutto nel mondo della politica a causa dei motori : Travolto e ucciso l'ex senatore Stelio De Carolis : A scuotere nuovamente il mondo politico italiano è la notizia, arrivata proprio ieri, della morte dell'ex senatore Stelio De Carolis . Stelio De Carolis ha trovato la morte in modo non troppo ...

Forlì - morto il senatore Stelio De Carolis : Travolto e ucciso da un'auto : È morto a Forlì il senatore Stelio De Carolis, esponente di primo piano del Partito repubblicano negli anni Ottanta e Novanta. L'onorevole De Carolis aveva 80 anni ed è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada a Meldola, a pochi chilometri da Forlì, dove l'uomo risiedeva con la sua famiglia. L'incidente è avvenuto ieri sera e secondo una prima ricostruzione l'uomo era uscito di casa per gettere ...

Domenico Diele torna libero a Natale : scadono i termini della custodia cautelare. Sei mesi fa ha Travolto e ucciso una donna : Domenico Diele torna libero. Per l’attore, che la notte del 24 giugno scorso ha travolto e uccise una donna di 48 anni, Ilaria Dilillo, il 24 dicembre scadono i termini di custodia cautelare. Il 31enne è infatti ai domiciliari nella casa di Roma della nonna e risponde del reato di omicidio stradale aggravato. La pm Elena Cosentino aveva presentato una istanza per obbligo di dimora ma il gup del Tribunale di Salerno, Pietro Indinnimeo, non ...

Travolto e ucciso davanti a scuola a 15 anni - arrestato il compagno neopatentato : Sarebbe risultato positivo al narco test il 18enne che ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni, Federico...

Roma - 15enne Travolto e ucciso davanti alla scuola : arrestato compagno 18enne : Sarebbe risultato positivo all'assunzione di oppiacei il ragazzo di 18 anni che ha investito e ucciso davanti a una scuola alla periferia di Roma il 15enne Federico Ghigiarelli. Il giovane alla guida ...