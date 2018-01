: #BreakingNews "Trattato Quirinale" fra Italia-Francia - CybFeed : #BreakingNews "Trattato Quirinale" fra Italia-Francia - NotizieIN : "Trattato Quirinale" fra Italia-Francia - thexeon : Macron a Roma: al lavoro con Gentiloni sul "Trattato del Quirinale" -

Un "del" tra, per "macro-obiettivi" che diano sostanza alla collaborazione tra i due Paesi in ambito Ue. L'idea delè del settembre 2017, nel vertice bilaterale di Lione e sarà sviluppata dai premier Gentiloni e Macron: questi è da stasera in visita a Roma. Il nome, con il riferimento alla sede della Presidenza della Repubblicana, è stato ipotizzato da Macron, in una sorta di richiamo aldell' Eliseo fra Germania enel 1963.(Di mercoledì 10 gennaio 2018)