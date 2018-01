Trasporti | Roma rischia lo stop dal 27 gennaio

Roma - il 12 Trasporti a rischio : sciopero 24 ore Atac e Roma Tpl : Roma, 5 gen. (askanews) Venerdì 12 gennaio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore che riguarderà la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl, avverte Roma servizi per la ...

Roma - il flop dei Trasporti 'potenziati'. : A Londra, as usual, i vagoni della metro hanno sfrecciato tutta la notte di Capodanno (e per giunta gratis) e lo stesso è avvenuto a Parigi; a Roma invece la metropolitana ha arrancato fino alle 2.30, ...

Capodanno a Roma : eventi - feste e Trasporti nella notte dell'ultimo dell'anno : Cuore della notte di San Silvestro sarà senza dubbio il Circo Massimo che ospiterà la Festa di Roma, evento che per tutto il primo giorno dell'anno illuminerà di spettacoli, giochi e luci le strade ...

Giunta Raggi - dai Trasporti ai rifiuti : l'Authority boccia i servizi di Roma : Pollice verso per raccolta rifiuti, pulizia della città e trasporto pubblico. Rating positivo per gli asili nido. Valutazione in calo ma sopra la sufficienza per la cura del verde. Giudizio in discesa ...

Pulizia e Trasporti - Roma bocciata dai cittadini : Roma bocciata su trasporto pubblico e igiene dai cittadini . E' quanto emerge dalla 'Relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali e sull'attività svolta nel 2017', presentata oggi in ...

Stadio - scoglio Roma-Lido : senza fondi caos Trasporti : L'unico ambito in cui alla malandata Roma-Lido capita di arrivare prima, sono le classifiche di Pendolaria, i ranking annuali sulle peggiori ferrovie del Paese. In questo campionato ferroviario al ...

Tor di Valle - sì allo stadio della Roma se c'è una rete di Trasporti : Ora il via libera c'è, seppur con diverse «prescrizioni» legate ai trasporti. E cioè il principale nodo - ma non l'unico - del futuro stadio della Roma a Tor di...

Rinviato sciopero mezzi Roma/ Oggi 5 dicembre 2017 - niente stop Trasporti “per Champions e turisti” : Rinviato sciopero mezzi Roma Oggi 5 dicembre 2017: niente stop trasporto pubblico nella Capitale, mezzi regolari. Tutte le motivazioni del Prefetto, "per Champions e turisti"(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 10:40:00 GMT)

Roma - 15% in meno di Pil in 8 anni Calenda : risorse e progetti su decoro Trasporti e burocrazia : Inoltre è stato avviato un progetto di studio per un hub internazionale per ricerca biomedica, sport, industria creativa e aerospazio. Con 10 milioni verrà rilanciato il turismo congressuale. risorse ...

Stadio - emergenza Trasporti. Caso fondi per la Roma-Lido : Ma dal ministero dello Sport sembrano convinti che, in un modo o nell'altro, alla fine le risorse il governo le troverà. In Campidoglio si mantengono cauti. L'assessore all'Urbanistica di Raggi, Luca ...

Roma mette mano a viabilità e Trasporti pubblici : ecco gli interventi : interventi per la messa in sicurezza stradale sono stati predisposti dal Campidoglio. “Fornitura di nuove pedane bus, installazione di impianti semaforici intelligenti e attività culturali per sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza stradale. Per il 2018 sono stati messi…Continua a leggere →