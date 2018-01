Trapianto di feci per combattere i batteri multi-resistenti | ecco come funziona

: Trapianto di feci, in cosa consiste e perchè può salvare la vita | Mondo Universo - PieriLuciano : Trapianto di feci, in cosa consiste e perchè può salvare la vita | Mondo Universo - NuovoUniverso : #Trapianto di feci, in cosa consiste e perchè può salvare la vita: Nuova tecnica sperimentata all’ospedale di… - NuovoUniverso : Trapianto di feci, in cosa consiste e perchè può salvare la vita - francofresia1 : Trapianto di feci, in cosa consiste e perchè può salvare la vita - - TutteLeNotizie : Trapianto di feci shock: nuova arma contro antibiotico-resistenza: che cos'è, pro e contro… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) La scienza, in particolare quella medica, è in continua evoluzione. Non vi è dubbio che in questi ultimi 20 o 30 anni la ricerca abbia compiuto passi in avanti nella cura delle malattie, tuttavia resta ancora molto da fare. In questo senso ilfecale potrebbe rappresentare una nuova arma peragli antibiotici. D'altronde l'antibiotico-resistenza è considerata sempre più una emergenza di carattere mondiale. Ma andiamo a considerare più nello specifico in cosa consiste ilfecale.di: cos'è e a cosa serve Il Fecale microbiota transplantation non è altro che undi materiale fecale. In particolare questoviene effettuato da un individuo sano ad un altro che accusa una determinata malattia. Questopotrebbe rivelarsi utile per il trattamento di tutte quelle patologie definite "Mici", ovvero le ...