Trapianto di feci per combattere i batteri multi-resistenti : ecco come funziona : La scienza, in particolare quella medica, è in continua evoluzione. Non vi è dubbio che in questi ultimi 20 o 30 anni la ricerca abbia compiuto passi in avanti nella cura delle malattie, tuttavia resta ancora molto da fare. In questo senso il Trapianto fecale potrebbe rappresentare una nuova arma per combattere i batteri resistenti agli antibiotici. D'altronde l'antibiotico-resistenza è considerata sempre più una emergenza di carattere mondiale. ...

Il Trapianto di feci per combattere le infezioni ospedaliere multi-resistenti : Cos'è la "Feca Microbiota transplantation" volgarmente definita "trapianto delle feci"? Si tratta di un vero e proprio trapianto di materiale fecale da un donatore sano ad un soggetto cosiddetto portatore di batteri resistenti a quasi tutti gli antibiotici ospedalieri. E' una nuova tecnica inaugurata dal reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale San Gerardo di Monza che consente di eliminare o quasi le infezioni multi-resistenti causate dal ...

Trapianto di feci per curare morbo di Crohn e colite : 'Al momento la scienza ne ha dimostrato l'efficacia contro il clostridium difficile, un batterio che, in alcune particolari condizioni, può scatenare una brutta infezione, anche letale, ma le ...