Tragedia al compleanno | mamma della festeggiata si accascia e muore

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Stavano festeggiando il 18esimofiglia più piccola di casa. Un traguardo tanto atteso da tutta una famiglia di Avetrana. Ma la festa si è trasformata in una.Durante i festeggiamenti infatti la madreneo 18enne si èta a terra ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Lì è venuta a mancare il giorno dopo.Il maloreLa famiglia era tutta riunita in un localecittadina jonica, quando la, che aveva solo 44 anni, si è improvvisamente sentita male e non ha più ripreso conoscenza. Trasferita dal 118 nella rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce è deceduta a causa di una emorragia cerebrale che non le ha lasciato scampo.