Tra Kant e Calvino | il caso Niahm | punita per un gesto di solidarietà

(Di mercoledì 10 gennaio 2018)Baldwin, ragazzina inglese di 14 anni, ha avuto una triste sorpresa al rientro a scuola: la Mounts Bay Academy le ha notificato un provvedimento disciplinare a causa di un comportamento scorretto in violazione delle regole d’istituto. Ciò che la scuola non ha apprezzato, è stato ildi solidarieta' realizzato dala quale si è rasata i capelli al fine di donarli a un’organizzazione che persegue lo scopo di produrre parrucche da destinare ai bambini affetti da #Cancro sottoposti al trattamento chemioterapeutico, la Little Princess Trust. Posizioni discordanti accarezzano il filo che lega il bene e il male, il giusto e lo sbagliato. È possibile dunque essere puniti per undi solidarieta'? La risposta data dalla scuola per mezzo della voce della preside sembra confermare questa ipotesi, giacché, a più riprese,è stata ribadita l’importanza delle regole di ...