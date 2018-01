Tour 2018 | i concerti dei cantanti italiani da non perdere

Vasco Rossi in concerto nel 2018 - prima conferma sulla band del nuovo Tour VascoNonStop Live : Dopo aver concluso il 2017, l'anno della sua definitiva consacrazione, con una serie di record grazie all'evento storico di Vasco Modena Park, l'attesa per Vasco Rossi in concerto nel 2018 con il nuovo tour negli stadi si fa febbrile presso la Combliccola del Blasco. Mentre prosegue la prevendita dei biglietti su circuito VivaTicket, con nuove disponibilità in arrivo dopo una prima fase di commercializzazione dei ticket, il Blasco si prepara ...

Justin Timberlake in Tour nel 2018 - annunciati i primi concerti in attesa delle date in Italia : Justin Timberlake in tour nel 2018 toccherà tutto il mondo. Sono stati annunciati i primi concerti dell'anno che vedranno l'artista su principali palchi del globo ma si attendono le tappe europee con, presumibilmente, eventi anche in Italia. Justin Timberlake in tour nel 2018 presenterà il nuovo album di inediti, Man of the Woods, e nelle scorse ore ha divulgato il calendario della tournée americana che si compone di 25 appuntamenti ...

Cesare Cremonini Concerti 2018 : date “Tour Stadi” - probabile scaletta canzoni e prezzi biglietti : A giugno partirà il nuovo tour di Cesare Cremonini, prodotto e organizzato da Live Nation Italia, e con Radio Italia in veste di media partner ufficiale del tour. Una tournèe di Concerti tratta dal sul ultimo album ‘Possibili scenari‘ che è stato anticipato dal nuovo singolo ‘Poetica‘, e che sta già scalando le vette delle classifiche. Il disco è uscito lo scorso 24 novembre, un album al quale il cantautore bolognese, un ...

Costa Luminosa - al via il Giro del Mondo 2018 : Tour di 106 giorni attraverso 3 oceani e 41 destinazioni : VENEZIA - I più numerosi sono i francesi (circa 500), seguiti da italiani e tedeschi (rispettivamente oltre 300), svizzeri (oltre 200), spagnoli (poco meno di 200) e austriaci (oltre 100). Si...

Ciclismo : il calendario di gennaio 2018. Tutte le date delle corse del mese - c’è il Tour Down Under : Tutto pronto alla nuova stagione: inizia il grande Ciclismo internazionale in questo 2018 con le prime gare in questo gennaio. Andiamo a scoprire il calendario con Tutte le date: ci sono gli attesi Tour Down Under (prima corsa World Tour dell’anno) e Vuelta San Juan (sarà presente Vincenzo Nibali). Data Nome Classificazione Categoria 11.01 – 14.01 Santos Women’s Tour 2.1 WE 12.01 – 21.01 Vuelta al Tachira en ...

Ciclismo - Tour de France 2018 – Assegnate le 4 wild card : spicca la Fortuneo di Barguil. Le 22 squadre partecipanti : Direct Energie, Cofidis, Wanty – Groupe Gobert e Fortuneo – Samsic possono già dire di aver raggiunto il primo obiettivo stagionale. Queste quattro squadre, infatti, si sono viste confermata la wild card per il Tour de France 2018, la corsa più ambita del mondo tanto per i corridori da grandi corse a tappe quanto dalle squadre Professional e dai loro sponsor per avere una vetrina prestigiosa in tutto il Mondo. Già lo scorso anno ...

Golf - PGA Tour 2018 : Dustin Johnson impeccabile. Suo il Sentry Tournament of Champions : L’anno solare del PGA Tour inizia sotto il segno di Dustin Johnson. L’americano trionfa aggiudicandosi il Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,3 milioni di dollari), fornendo una prestazione impeccabile nell’ultimo e decisivo round. Sul percorso par 73 del Kapalua Resort Plantation Course di Kapalua (Hawaii, Stati Uniti) Johnson ha chiuso la 4 giorni con il punteggio complessivo di -24 (268 colpi), spazzando via i sogni ...

Nuovi rumors sui concerti degli U2 nel 2018 - imminente l'annuncio delle date europee del Songs of Experience Tour : Ci saranno un certo numero di spettacoli a Dublino che dipenderanno dalla domanda. La band si adatterà e adatterà indubbiamente la propria attrezzatura alla 3Arena, in quanto lo show attuale è stato ...

Nuovi rumors sui concerti degli U2 nel 2018 - imminente l’annuncio delle date europee del Songs of Experience Tour : Cresce l'attesa per l'annuncio dei concerti degli U2 in Europa: l'ufficializzazione delle date europee del Songs of Experience Tour a supporto dell'ultimo omonimo album rilasciato a dicembre è ormai imminente e ne sono prova i rumors dettagliati dell'ultima ora. Secondo quanto riporta l'Irish Daily Mail, si prevede che gli U2 annuncino un certo numero di spettacoli in Irlanda, alla 3Arena di Dublino, nell'ambito del loro Tour Songs of ...

Tour de Ski 2018. Come ne esce l’Italia? : Sebbene sul Cermis il contingente italiano sia stato sparuto (Brocard e Bertolina al traguardo) il Tour de Ski 2018 ci restituisce un’Italia del fondo molto più pimpante di Come l’avevamo lasciata prima delle feste natalizie. Da Chicco Pellegrino sono arrivate le conferme che si attendevano, anche se la sconfitta con Ustiugov (assente Klaebo) nella sprint a tecnica libera forse non era stata messa in conto da un Pellegrino il cui obiettivo, ...

Beach Volley World Tour 2018 - The Hague. April Ross torna a vincere! Lettonia a sorpresa nel maschile : Doppia sorpresa nel torneo di The Hague che ha vissuto oggi la sua fase conclusiva con il trionfo in campo femminile delle statunitensi April Ross e Alexandra Klineman, mentre il campo maschile Martins Plavins ed Edgars Tocs, al primo torneo assieme, fanno saltare il banco. Non è un torneo per i giovanissimi, quello sulla sabbia olandese, con April Ross, 35 anni, tra le donne e Martins Plavins, 32 anni, tra gli uomini che ancora una volta ...

Classifica finale Tour de Ski 2018 : Dario Cologna vince gestendo il suo ampio vantaggio - Sundby rimonta e sale in vetta alla Coppa del Mondo - Bertolina unico italiano in cima al Cermis : Dario Cologna non sbaglia e va a vincere il suo quarto Tour de Ski in carriera. Lo svizzero gestisce il suo ampio vantaggio e chiude guadagnando qualcosa sulla seconda posizione, conquistata da Martin Johnsrud Sundby in grado di recuperare terreno (il più veloce di oggi) e saltare di slancio Alex Harvey e Alexey Poltoranin. Il norvegese, inoltre, con i punti conquistati in questo Tour de Ski balza in vetta alla Classifica di Coppa del Mondo, ...

Tour de Ski 2018 : uno strepitoso Dario Cologna trionfa in cima al Cermis e conquista il suo quarto Tour de Ski - alle sue spalle Sundby e Harvey : Dario Cologna è il re del Tour de Ski 2018. Lo svizzero trionfa in cima alla terribile salita del Cermis (tempo dei 9km a tecnica libera di oggi 28.52.1) e suggella nove giorni ad altissimo livello (conquistando il quarto Tour de Ski della sua eccezionale carriera), nei quali ha dimostrato di avere una condizione strepitosa e di averla saputa sfruttare in ogni occasione, gestendo le varie situazioni con enorme intelligenza tattica. alle sue ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Kristian Ghedina e Cristian Zorzi tornano sugli sci! Che emozioni sul Cermis : Giornata di grande festa in Val di Fiemme con la mitica scalata del Cermis a chiudere il Tour de Ski 2018, prestigiosa gara a tappe di sci di fondo. A corollario della grande sfida tra i big del circuito, si è anche svolto l’evento open “Rampa dei Campioni” a cui hanno partecipato anche Kristian Ghedina e Cristian Zorzi, due monumenti di sci alpino e sci di fondo. A vincere sono stati il francese Tao Quemere e la nostra ...