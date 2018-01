Tori Spelling | «Vorreste una reunion di Beverly Hills 90210?»

: @Kratos965 Ma proprio di Tori Spelling che era figa di legno? - LaCamyRulez : @Kratos965 Ma proprio di Tori Spelling che era figa di legno? - JosephTaravella : @LauraPausini @GiovanniFerrar @MarroneEmma Ma anche @Tori_Spelling !!! - Kratos965 : @LaCamyRulez Se fanno un remake di Beverly Hills 90210 ti vogliamo al posto di Tori Spelling - Mibavi1 : @MarroneEmma @LauraPausini @GiovanniFerrar Emma è bella proprio perché completamente diversa da Tori Spelling ! -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) La provocazione viene direttamente da colei che interpretava Donna Martin inpiù di venticinque anni fa.lo fa in uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram insieme a colui che aveva alimentato il suo amore ai tempi della serie: il bel Steve Sanders, interpretato dall’attore Ian Ziering. «(Allarme Spoiler)», scrivea corredo di una foto che la ritrae insieme a Ian e al suo bambino. «Donna e Steve si sposano e hanno un bambino». https://www.instagram.com/p/BdvGHbsjhoX/?taken-by=Peccato che il piccolo sia il vero figlio diavuto non con l’ex compagno di set, ma con il marito Dean McDermott, Beau Dean. «Ma, se davvero ci fosse una, che cosa vi piacerebbe che accadesse?», domanda l’attrice su Instagram scatenando i fan in una corsa alle teorie più fantasiose. Cosa sarà successo a Brandon ...