TIM sarà l’operatore italiano che supporterà i PC Windows 10 on ARM

Maria De Filippi : "Luca Tommassini? Se le sue idee saranno diverse da quelle che abbiamo già avuto sarà un otTIMo candidato : "Luca Tommassini? Non lo so se sarà ad Amici, di sicuro lo vedrò". Maria De Filippi risponde così all'appello del coreografo di fama internazionale che in un'intervista su HufPostItalia ha detto che il suo contratto con XFactor è scaduto e aspetta che Maria lo chiami."Tommassini è abituato a X Factor a vestire le performance dei cantanti; mentre, per chi fa il suo mestiere, Amici è stimolante ...

Lombardia - Berlusconi : "Il candidato del centrodestra sarà Fontana - otTIMi sondaggi" : Il leader di Forza Italia conferma le voci già circolate nei giorni scorsi sulla probabile candidatura dell'ex sindaco di Varese a governatore lombardo: "Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo. Non ci sono contrasti con la Lega", ha aggiunto.

Assisi con Monica Bellucci / L'attrice sarà la tesTIMonial nella seconda puntata di Meraviglie : Monica Bellucci sarà una delle ospiti della seconda puntata di Meraviglie - La penisola dei tesori, programma di Rai 1 condotto da Alberto Angela, che farà tappa ad Assisi.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 06:17:00 GMT)

Caldo record a Roma - la minima più alta dell’ulTIMo secolo : “Questi fenomeni saranno sempre più frequenti” : Caldo record ovunque in Italia, con delle temperature che sembravano più autunnali che invernali. A Roma la minima registrata dall’Osservatorio Meteo del Collegio Romano nella notte e’ stata di 15,4 gradi. “Un vero e proprio record che non avveniva da quasi un secolo – spiega la meteorologa Franca Mangianti presidente dell’Associazione Bernacca e per 40 anni responsabile dell’Osservatorio Meteorologico del ...

CALCIOMERCATO INTER/ News - dalla Turchia si lancia l'idea Maicon del Galatasaray (UlTIMe notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:43:00 GMT)

Lorenzo Flaherty / Al Grande Fratello Vip nate vere amicizie : sarà tesTIMone di nozze di Daniele Bossari? : Con la conclusione della sua avventura al Grande Fratello Vip, Lorenzo Flaherty ha rivelato di continuare a frequentare quattro ex gieffini, con i quali ha attualmente...(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 22:04:00 GMT)

'Spelacchio' - ulTIMe ore per l'albero star : sarà smantellato nella notte : ultime ore le prossime per 'Spelacchio', l'albero di Natale di piazza Venezia a Roma. L'abete ormai famoso anche il giorno dopo l'Epifania è stato acceso, ma presto dovrebbe essere smantellato. ...

E’ morta Marina Ripa di Meana. Agli amici aveva detto : “Sarà l’ulTIMo Natale” : E’ morta Marina Ripa di Meana. Settantasei anni, nata a Reggio Calabria, a dare la notizia della scomparsa il sito Dagospia secondo il quale Marina aveva detto Agli amici: “Questo sarà il mio ultimo Natale“. Da anni lottava contro il cancro. Nata Marina Elide Punturieri, coniugata Ripa di Meana e precedentemente nota come Marina Lante della Rovere, conosciuta anche per i matrimoni con Alessandro Lante della Rovere, prima, e con ...

L’ulTIMa stagione di Game of Thrones : c’è la data ma ci sarà da attendere : ROMA – Era nell’aria, ora è ufficiale. L’ultima stagione di Game of Thrones, l’ottava, andrà in onda nel 2019. Ad annunciarlo la stessa HBO. Non è ancora chiaro in quale periodo verranno mandati onda i sei episodi conclusivi della serie che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. I fan dovranno, quindi, ancora […] L'articolo L’ultima stagione di Game of Thrones: c’è la data ma ci sarà da attendere sembra essere il ...

Probabili formazioni / Fiorentina Inter : Ranocchia ci sarà. Quote - ulTIMe novità live (Serie A 20^ giornata) : Probabili formazioni Fiorentina Inter: Quote e ultime novità live sui moduli e i titolari per l’anticipo di Serie A all’Artemio Franchi, 20^ giornata(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:20:00 GMT)

Oroscopo Paolo Fox 2018 pesci : grafici e previsioni - come sarà il nuovo anno? - UlTIMe Notizie Flash : Il segno dei pesci sarà davvero fortunato nel 2018 e lo mostra Paolo Fox nel grafico mese per mese. L'anno inizierà bene e particolare fortuna ci sarà tra la