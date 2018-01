THE FINAL CUT Su Iris il film con Robin Williams e James Caviezel oggi | 10 gennaio 2018

Song of THE Year 2017 – Top 16 – Vota le canzoni che si qualificheranno alle Prefinali! : Come ogni anno, noi di UnDueTre.com ci ritroviamo a tirare le somme dell’anno musicale appena trascorso e cerchiamo, grazie al vostro aiuto, di capire quale, secondo voi, è stata la canzone dell’anno. Questa è l’idea alla base del Song of the Year, il contest che chiude un’annata e ne apre un’altra passando in rassegna tutti i successi che si sono alternati […] L'articolo Song of the Year 2017 – Top 16 – Vota ...

Ufficiali le première dello spin-off di Grey’s Anatomy - di For THE People e del finale di Scandal : tutte le date : ABC ha fissato le date delle sue première di metà stagione, rivelando notizie molto attese come gli appuntamenti con il debutto dello spin-off di Grey's Anatomy, quello della nuova serie ShondaLand dal titolo For The People e quello col finale di Scandal. Dopo le prime foto Ufficiali, lo spin-off di Grey's Anatomy dedicato ai pompieri di Seattle conquista una data d'esordio su ABC, pur non avendo ancora un titolo: la serie con protagonisti ...

THE Strain 4 - il capitolo finale della saga horror : Un post condiviso da The Strain (@theStrainfx) in data: Set 13, 2017 at 2:16 PDT Antonino Cannavacciuolo, torna 'O mare mio - LEGGI La nuova stagione si colloca nove mesi dopo, in un mondo ...

Murder in THE First 4 ci sarà? Il finale della terza stagione in onda su Top Crime : anticipazioni 3 gennaio : Murder in The First 4 ci sarà? I fan se lo chiedono a poche ore dalla messa in onda del finale della terza stagione su Top Crime in onda oggi, 3 gennaio. Il 2018 non poteva iniziare peggio per i fan della serie e di Taye Diggs e Kathleen Robertson che oggi dovranno dire addio alla loro amata coppia. Murder in The First 4 non sarà visto che TNT ha cancellato la serie dopo tre stagioni ed un'erosione delle medie di ascolto che sembrava davvero ...

Life is Strange : Before THE Storm celebra il finale di stagione con un nuovo trailer : L'attesa è finita, il terzo ed ultimo episodio di Life is Strange: Before the Storm intitolato L'inferno è vuoto è stato pubblicato oggi. Il nuovo trailer è online per ricordarvi che ora l'intera stagione è completa e disponibile per il download su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Steam). L'Episodio 3: L'inferno è vuoto mostra Chloe che lotta contro gli eventi che ha incontrato lungo il suo cammino mentre precipita verso una conclusione drammatica ...

Finalmente online “Accross THE sky” - il primo disco dei Cherries on a swing set : ALL MUSIC NEWS Finalmente online “Accross the sky”, il primo disco dei Cherries on a swing set Da lunedì 11 dicembre, è disponibile su tutte le maggiori piattaforme on line, Across the sky, il primo disco dei Cherries on a swing set, quintetto vocale a cappella di Orvieto. Il disco, già disponibile nella sua versione “fisica” è stato presentato sabato 11 e domenica 12 novembre al Teatro Santa Cristina di Porano (TR), con due ...

ONCE UPON A TIME - Un atteso ritorno - nel mid season finale "THE Eighth Witch" : Stasera, negli Stati Uniti, andrà in onda il finale di metà stagione di ONCE UPON a TIME.Mentre Gothel cercherà di ottenere la fiducia di Anastasia, Regina si riunirà con Zelena.In quest'ultimo episodio dell'anno, intitolato "The Eighth Witch", quando Drizella minaccia il reame con il sortilegio oscuro, Henry e Ella intraprendono azioni estreme per proteggere Lucy e gli altri; e Regina è costretta a fare un'inimmaginabile scelta. Ad Hyperion ...

THE WALKING DEAD - Recensione del Mid-Season Finale! : S08Eo8Titolo: "How it's gotta be"Voto: 9/10« You wanna die? - No, I don’t. But I will. It’s gonna happen. And i– if me dying could stop this, if it can make things different – for us, for you, for all those other kids– it’d be worth it. I mean, was this the plan? Was it supposed to be this way? Is this who you wanted to be? »Non potevo che iniziare con lui, Carl, ...

Candice Accola in THE Originals 5 : foto e video del finale all’insegna dei Klaroline : Lei sorride, lo prende per mano e lo porta via. Candice Accola in The Originals 5 si mostra così in una serie di foto e video rubati dal set del gran finale di serie e di stagione. La bella Caroline Salvatore non sarà una serie regular in questa quinta e ultima stagione di The Originals ma quello che è certo è che la vedremo anche nel finale che è stato girato proprio in questi giorni. Anche per la serie sin off di The Vampire Diaries è ...

Il midseason finale di THE Walking Dead 8 con l’assalto dei Salvatori tra morti e morsi : anticipazioni 11 dicembre : L'inevitabile è accaduto nel midseason finale di The Walking Dead 8 e nessuno poteva farci molto. Daryl piange sul latte versato e si pente di quello che ha fatto ma proprio la sua voglia di vendetta potrebbe per sempre rovinare il suo rapporto con Rick, specialmente alla luce di quello che è successo. Un episodio che ci ha lasciato senza fiato, fatto di flashback e continue visioni dei volti impauriti ma ancora fiduciosi dei nostri ...

OUTLANDER - Episodio 3x13 : Eye of THE Storm (Season Finale) - Immagini promozionali - promo sottotitolato in italiano e un regalo con Caitriona Balfe! : I Fraser ci salutano in questo avventuroso finale e ci danno appuntamento alla quarta stagione, attualmente in lavorazione.Vi presentiamo anche un video di Caitriona Balfe che risponde a 11 domande su di lei!Attenzione: Spoiler!Il giovane Ian è stato portato in Giamaica, prigioniero della Bakra, una facoltosa donna che ama i ragazzini: è Geillis Duncan.Affascinata dal potere e dalla Scozia, ha pure assoldato i veggenti Campbell, Margaret e ...

Ascolti TV | Sabato 9 dicembre 2017. Finale di Tú sí que vales 27.4% - THE Help 11.9%. Amici in crescita (19.4%) - bene Verissimo col GF (22.5% – 18%) : Gerry Scotti con il vincitore della Scuderia Su Rai1 The Help ha conquistato 2.583.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Tú sí que vales – in onda dalle 21.14 alle 0.56 – ha raccolto davanti al video 5.299.000 spettatori pari al 27.4% di share (qui gli Ascolti della Finale dello scorso anno). La Buonanotte di Tú sí que vales raggiunto 2.417.000 spettatori con il 29.1%. Su Rai2 NCIS ha ...