The 100 6 ci sarà? I vertici CW vogliono almeno altre due stagioni | “Abbiamo dei piani

CaTherine Deneuve e le altre 100 donne contro #MeToo : «Lasciamo agli uomini la libertà di importunarci» : «Lasciamo agli uomini la libertà di importunare le donne, indispensabile alla libertà sessuale». È questo il titolo della lettera – che sta facendo molto parlare – di Catherine Deneuve e di altre cento donne francesi a Le Monde, pubblicata dopo la sfilata in nero delle attrici di Hollywood agli ultimi Golden Globe, a sostegno del movimento #MeToo e del progetto Time’s Up, che difende le vittime di molestie sessuali. Secondo la star ...

Le première di The 100 - The Originals 5 e Life Sentence hanno una data ufficiale : il calendario completo della primavera su The CW : Giornata di TCA per The CW ed ecco subito le prime novità: le première di The 100, The Originals 5 e Life Sentence hanno finalmente una data ufficiale. Da mesi aspettavamo un annuncio che potesse mettere fine a rumors e pettegolezzi e poco fa il desiderio dei fan è stato finalmente esaudito. Le première di The 100, The Originals 5 e Life Sentence sono finalmente state rese note ma sicuramente questo non farà felici tutti, almeno non del ...

Top 100 of The year - la classifica dei più ascoltati in radio nel 2017 da Ofenbach a Vasco e Giusy Ferreri : Sono gli Ofenbach i più ascoltati in radio in Italia nel 2017 con la canzone Be Mine. Tra gli italiani, la più ascoltata è Giusy Ferreri con il singolo Partiti adesso. I dati stilati da EarOne in riferimento ai brani più trasmessi in radio nei 12 mesi del 2017 svelano il primo posto dei dj francesi Dorian Lo e César de Rummel, gli Ofenbach, con il tormentone Be Mine. La canzone, in Top 100 per ben 36 settimane consecutive, domina la ...

Online la data prèmiere di The 100 5? Il punto della situazione sulla messa in onda : Da qualche ora circola Online una presunta data prèmiere di The 100 5, con i nuovi episodi a partire da febbraio. La notizia sta mettendo in agitazione i fan, che cercano conferme da fonti ufficiali della serie tv. Lo show post-apocalittico tornerà con la quinta stagione solo quest'anno, a circa sei mesi dal finale della quarta. Tuttavia, dire che The 100 tornerà a febbraio non è corretto, in quanto manca l'ufficialità dal network - o da ...

Nuove foto di The 100 5 mostrano l’incontro tra i fratelli Blake e svelano l’uscita del trailer? : Jason Rothenberg sa come tenere alte le aspettative dei fan. In attesa di The 100 5, il creatore della serie tv post-apocalittica ha di nuovo rilasciato Nuove foto dal trailer della nuova stagione, il cui debutto è previsto per marzo del prossimo anno. I nuovi episodi prevedono un annunciato salto temporale di ben sei anni nel futuro, quando rivedremo i protagonisti alle prese con un mondo post Praimfaya, dominato da criminali (tra cui il ...

Mario Party : The Top 100 - recensione : Con 40 milioni di copie vendute globalmente sin dal primo capitolo del 1998 per Nintendo 64, la serie Mario Party è la stella più brillante nel firmamento dei Party game, visto che oltre a detenere il record di copie vendute vanta anche il record di serie più longeva. Mario Party è infatti passato da tutte le console fisse e portatili sin da quando è stato lanciato sul Nintendone, aggiungendo sempre qualche novità ad ogni giro ma mantenendo ...

The GUARDIAN Nella classifica dei 100 migliori calciatori al mondo vi è Insigne : La classifica 2017 dei 100 calciatori migliori al mondo è stata stilata da The GUARDIAN L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne è al 44° posto. Questa la motivazione: 'Una generazione di italiani non perdonerà mai Gian Piero Ventura per non aver ...

Mike Dopud in The 100 5 : l’ex di iZombie si unisce alla serie in un ruolo “spietato” : Clarke Griffin deve guardarsi le spalle nella prossima stagione: arriva Mike Dopud in The 100 5. Lo stuntman e giocatore di football canadese è stato ingaggiato dalla CW per interpretare uno dei nuovi arrivati nella quinta stagione della serie tv post-apocalittica. L'attore, visto di recente in Power e iZombie, avrà il ruolo di Vinson, uno dei prigionieri a bordo della misteriosa navicella approdata nel finale della quarta stagione. Il ...

Foto dal set di The 100 5 con i Bellarke e non solo : il trailer in uscita a gennaio? : Dal set di The 100 5 continuano ad arrivare nuove Foto da dietro le quinte che potrebbero indicarci cosa accadrà nella futuristica quinta stagione. I sopravvissuti al Praimfaya si ritrovano sei anni dopo a gestire le conseguenze di quella potente radiazione nucleare, consapevoli del fatto che il loro pianeta non è più come l'hanno lasciato. Qualche settimana fa, Lola Flanery, new entry nel cast a prestare il volto di Maddie, la protetta di ...

SALAH The ENTERTAINER/ Video - “Ecco cosa farò con i 100mila euro” (Vincitore Tu sì que vales 2017) : SALAH The ENTERTAINER: il ballerino intrattenitore di origini egiziane che ha conquistato (oltre che un ricco montepremi) anche l'affetto del pubblico italiano, Video (Tu sì que vales 2017)(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 14:30:00 GMT)

Mario Party : The Top 100 è stato lanciato ieri - ecco un interessante sguardo al gioco : Mario Party: The Top 100 è stato lanciato proprio ieri in America, riporta Nintendoevverything.Per farci un'idea di cosa aspettarci dal titolo, possiamo dare un'occhiata al nuovo gameplay rilasciato, riportato di seguito.Mario Party: The Top 100 è un gioco in arrivo per Nintendo 3DS: la sua data di pubblicazione Europea è infatti un non meglio precisato giorno del gennaio 2018. Si tratta del diciannovesimo capitolo della serie Mario Party e il ...

Dynasty su The CW ottiene nuovi episodi - la data prèmiere di The 100 5 slitta? : Il reboot di Dynasty su The CW viene premiato dal network americano, che decide di ordinare nuovi episodi per la patinata serie tv, portando così la prima stagione a un totale di 22 episodi. Nonostante un debutto povero di ascolti, con appena 1.3 milioni di spettatori e a uno 0.3 di rating, The CW ha scelto comunque di dar fiducia al progetto, consapevole che i numeri dello show siano rimasti sempre stabili dopo soli cinque episodi andati in ...

Camila Cabello - il suo 'Havana The Movie' ha già superato le 100 MILIONI di visualizzazioni : is.....shook pic.twitter.com/grpHdYR4MO - Camila (@Camila_Cabello) 4 novembre 2017 Una grandissima soddisfazione che va ad aggiungersi ai 270 MILIONI di ascolti in streaming di 'Havana' su Spotify , ...

The Walking Dead 8 - torna la serie tv zombie con l'episodio numero 100 : The Walking Dead 8, torna la serie tv zombie con l'episodio numero 100 Domenica 22, in Italia lunedì 23, torna The Walking Dead con la sua ottava stagione: cosa ci aspetta? Elisa Carriero E. Carriero Segui Segui gia' Curato da Marco Della Corte Pubblicato il: 21 ottobre 2017 21 ottobre 2017 Pubblicato il ...