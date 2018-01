Tevez-Boca Juniors | atto terzo | Sogno la Libertadores e la Nazionale

Boca Juniors - riecco Tevez : 'Sto bene e voglio il Mondiale' : TORINO - Il Boca Juniors riabbraccia Carlos Tevez . L'Apache torna a vestire la maglia del club argentino dopo l'esperienza in Cina con lo Shanghai Shenhua: ' Fisicamente sto bene e sono pronto a ...

Argentina - Tevez di nuovo al Boca : "Sono pronto e voglio l'albiceleste" : "Per uno della mia età sarebbe bellissimo giocare la Coppa del Mondo, sarebbe un po' una consacrazione - spiega Tevez -. Ormai ho davanti pochi anni di calcio e me li voglio godere, soprattutto ...

Argentina - Carlos Tevez torna al Boca Juniors : Dura solo un anno l'avventura in Cina allo Shanghai Shenua , convinto anche dal mega contratto da 40 milioni di euro che lo ha reso il giocatore più pagato al mondo. Il 33enne adesso ha firmato un ...

Tevez-Boca Juniors, nuovo matrimonio? Addio alla Cina, possibile anche l'idea ritiro: Secondo quanto riportato dai colleghi di "Radio De La Red", Carlos Tavez sarebbe pronto a dire Addio alla Cina per far ritorno a casa. nuovo matrimonio con il Boca Juniors.