Tetto e antenna tv | ecco a quali detrazioni si ha diritto

: Lavori antenna sul tetto: a quale detrazione danno diritto? - Investireoggi : Lavori antenna sul tetto: a quale detrazione danno diritto? - Wolly36483365 : Questa @TiscaliHelpDesk Ho aderito al servizio 4G+ con antenna montata sul tetto di casa. Inizialmente ottimo ora u… - GiornaleVicenza : #Nove Sale sul tetto per controllare l'antenna e vola a terra - defarm91 : In casa c’è un maxi schermo abbastanza nuovo ma la presa dell’antenna sul muro non è collegata all’antenna sul tett… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Tra le molte agevolazioni,fiscali, bonus introdotti a vario titolo e per le più diverse categorie dalla Legge di Bilancio 2018, varata dal Governo a dicembre 2017, vi sono dei bonus, come quello delle ristrutturazioni edilizie ed energetiche o quello per le aree verdi e i giardini, cosiddetto bonus verde, che alcuni ritengono siano estensibili ai lavori di rifacimento deldell'abitazione privata o, anche, del condominio e alla sostituzione delladella televisione. Vediamo di chiarire la questione e di illustrarebonus fiscali sono, eventualmente, fruibili dai cittadini - contribuenti che intendono effettuare questo genere di lavori. Cosa va sicuramente escluso Va subito chiarito che il cosiddetto bonus verde non è applicabile ai lavori di rifacimento del. E questo nonostante la norma introduttiva faccia esplicito riferimento ai tetti. La norma, per ...