Terza fascia ATA - modello D3 prima o dopo elezioni politiche? : In questo periodo non si fa altro che parlare delle elezioni politiche, dopo lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 29 dicembre. Mancano circa 60 giorni all'ingresso nelle urne; entro la fine di gennaio tutti i partiti presenteranno i propri candidati con i relativi programmi di governo. Chiaramente, largo spazio verrà dato anche al 'mondo scuola' tra le varie proposte che verranno ...

I docenti della Terza fascia in assemblea a Milano domenica 14 gennaio : I docenti precari della terza fascia si riuniranno domenica prossima per discutere della loro situazione. In redazione è giunto al riguardo il comunicato stampa dell’Associazione Nazionale docenti per i Diritti dei Lavoratori che pubblichiamo integralmente di seguito. Comunicato stampa assemblea domenica 14 gennaio a Milano, presso il liceo scientifico “B. Pascal” via Alfonso Corti,16 Lambrate […] L'articolo I docenti della terza ...

Personale Ata 2018 Terza fascia : concorso per entrare nel mondo della scuola - quali le ultimissime? (FOTO) - : Personale Ata 2018 terza fascia: quali le ultimissime? Ecco tutte le news per entrare a lavorare nel mondo della scuola

Graduatorie Terza fascia ATA - cosa aspettarsi nei prossimi mesi? Video : Poca chiarezza da parte del Ministero dell'Istruzione su ciò che comportera' davvero la proroga delle Graduatorie del personale di terza fascia #ATA, firmata negli scorsi giorni dalla ministra Fedeli decreto n° 947 che modifica il DM 640 del 30 agosto 2017. Le uniche spiegazioni al momento, di ciò che è accaduto, è che i ritardi sono dovuti al fatto che le domande siano pervenute negli istituti scolastici in numero eccessivo rispetto al ...

Graduatorie Terza fascia ATA - cosa aspettarsi nei prossimi mesi? : Poca chiarezza da parte del Ministero dell'Istruzione su ciò che comporterà davvero la proroga delle Graduatorie del personale di terza fascia ATA, firmata negli scorsi giorni dalla ministra Fedeli (decreto n° 947 che modifica il DM 640 del 30 agosto 2017). Le uniche spiegazioni al momento, di ciò che è accaduto, è che i ritardi sono dovuti al fatto che le domande siano pervenute negli istituti scolastici in numero eccessivo rispetto al ...

Bando Ata 2017 Terza fascia : domanda in scadenza - ecco come entrare nel mondo della scuola (GUIDA) - : Personale Ata 2017 Bando terza fascia: come entrare nel mondo della scuola? Scadenze in arrivo, ultimissimi giorni per fare domanda. ecco come (GUIDA)

Associazione Nazionale “Docenti per i Diritti dei Lavoratori” : “Valorizzare l’esperienza dei precari di Terza fascia confidando nell’esperienza della Ministra Fedeli” : COMUNICATO STAMPA “L’Associazione Nazionale “Docenti per i Diritti dei Lavoratori” sarà nuovamente a Roma il prossimo 6 novembre. Convocati al Ministero della Pubblica Istruzione per un nuovo confronto, sui soliti temi: la Terza Fascia con servizio e i 24 crediti formativi che noi definiamo una truffa ai danni dei precari. “Ci auguriamo che non sia […] L'articolo Associazione Nazionale “Docenti per i ...