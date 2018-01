Terremoto in Honduras | Isola dei Famosi a rischio? Tutti i dettagli

Terremoto di magnitudo 7 - 2 in Honduras : è allerta tsunami entro i 1000 chilometri dall’epicentro : Un Terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito l’Honduras martedì, facendo scattare un’immediata allerta tsunami per le coste caraibiche vicine. Le scosse sono state avvertite quando in Italia erano le 3.51 di mercoledì notte e al momento sono state classificate come “superficiali”. L’US geological survey ha individuato l’epicentro a circa 44 chilometri ad Est della Great Swan Island, in Honduras. Subito Cuba, Messico, ...