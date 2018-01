Tennis | super Italia a Sydney | Fognini | Lorenzi e Giorgi volano ai quarti

Tennis - Sydney International : Giorgi supera il primo turno delle qualificazioni : La 26enne marchigiana, numero 80 del ranking mondiale, ha battuto per 7-5 6-2 la padrona di casa Olivia Tjandramulia , numero 402 mondo, in tabellone grazie ad una wild card. Al secondo turno la ...

Tennis - WTA Shenzhen 2018 : Jasmine Paolini supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale : Il 2017 non è neanche terminato che la stagione Tennistica ha già preso il via. L’inizio è positivo per i colori azzurri: la truppa italiana nel torneo WTA di Shenzhen si è rinfoltita perché a Camila Giorgi, che ha avuto accesso al tabellone principale, si è aggiunta Jasmine Paolini, che ha superato le qualificazioni. La Tennista toscana si è ben comportata liberandosi prima di Anna Karolina Schmiedlova (numero 136 del ranking mondiale) in ...