Tennis | Serena Williams | “Sono una giocatrice migliore | merito della maternità Voglio 25

Tennis - Australian Open : il forfait di Serena Williams dovuto a complicanze nel parto : ... "Sono ottimista, se non succede niente di imprevisto, sarà sicuramente al via del torneo ", ha detto il coach del maiorchino come riportato da 'Give Me Sport'. Il numero 1 del mondo è alle prese con ...

Australian Open 2018 : i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer e Serena Williams ancora una volta i Tennisti da battere : Il 2018 è appena iniziato ma il tennis si appresta già a vivere le emozioni del primo Slam stagionale: lunedì 15 gennaio partono gli Australian Open. Tanti siti di scommesse propongono da diverso tempo le quote per pronosticare i vincitori, andiamo a scoprire i favoriti per Snai e Better In campo maschile il favorito d’obbligo è il campione uscente, l’elvetico Roger Federer: il suo back-to-back è bancato a 3.25 da entrambe le agenzie ...

Tennis - rientro amaro per Serena Williams. Ad Abu Dhabi vince Jelena Ostapenko : La bella notizia è senz’altro il ritorno in campo di Serena Williams, quest’oggi ad Abu Dhabi. La brutta, per l’americana almeno, è il risultato del match-esibizione giocato negli Emirati, che ha sorriso a Jelena Ostapenko, vincitrice per 6-2 3-6 10-5. Un incontro comunque ben giocato dall’ex numero 1 del mondo. Nei momenti chiave, però, è apparsa evidente la ruggine di Serena, al primo match dopo la lunga pausa per via ...

Tennis - ritorno con sconfitta per Serena Williams : 'Volevo sapere come stava Olympia...' : A nemmeno quattro mesi dalla nascita della piccola Alexis Olympia, la statunitense è tornata in campo ad Abu Dhabi per un match esibizione contro Jelena Ostapenko (7 del mondo), perdendo 6-2, 3-6, 10-...

Serena Williams/ Streaming video e diretta tv : il ritorno della regina (Mubadala Tennis Abu Dhabi) : Mubadala World Tennis Championship info Streaming e diretta tv: terza giornata, il clou sarà il match fra Serena Williams e Jelena Ostapenko (oggi 30 dicembre)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 03:13:00 GMT)

Tennis - dal ritorno di Serena Williams al 'nuovo' Djokovic : al via la nuova stagione : RIECCO MAMMA Serena - Sabato 30 - giorno delle finali - spazio anche alle donne con la sfida tra Serena Williams, ex numero uno del mondo (attualmente è n.22 Wta), e la lettone Jelena Ostapenko, ...

Il Tennis riparte da Abu Dhabi : tornano in campo Djokovic e mamma Serena : Tocca ancora al 'Mubadala World tennis Championship, il torneo-esibizione di Abu Dhabi, inaugurare la nuova stagione del tennis mondiale: la decima edizione si disputa da domani 28 a sabato 30 ...

Tennis - Serena Williams tornerà in campo il 30 dicembre ad Abu Dhabi per un’esibizione : Serena Williams è pronta per tornare in campo dopo la maternità e la nascita della piccola Alexis Olympia. L’intenzione della giocatrice americana è quella di giocare l’Australian Open ma prima l’ex numero 1 del mondo sarà in campo al Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi il 30 dicembre per giocare un’esibizione contro un’avversaria ancora da stabilire. “Sono eccitata all’idea di tornare a giocare ...

Sorpresa : ad Abu Dhabi ci sarà Serena Williams - Tennis : Tanti occhi degli appassionati saranno invece puntati su Abu Dhabi anche per il rientro alle competizioni di un altro ex numero uno del mondo, vale a dire il serbo Novak Djokovic, assente dal ...

Tennis - Serena Williams è una mamma disperata (la figlia mette i dentini) : Il problema - che tutte le mamme, e un po' anche i papà del mondo conoscono, è che la piccola Alexis Olympia, quattro mesi e mezzo, sta mettendo i dentini. 'La dentizione - il diavolo - è così ...