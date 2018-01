Telefonata sul decreto banche Renzi | chiedete a De Benedetti

Telefonata Renzi-De Benedetti sul decreto Popolari - per il segretario Pd l'intenzione del governo "era nota a tutti" : È il 16 gennaio 2015, Carlo De Benedetti parla al telefono con Gianluca Bolengo, suo referente nella società Intermonte Sim spa che si occupa dei suoi investimenti. Il colloquio viene registrato così come previsto dalla normativa sulle intermediazioni finanziarie. La registrazione della Telefonata — rimasta finora segreta — è allegata al fascicolo che la Procura di Roma ha trasmesso alla Commissione ...

Renzi - il retroscena sulla Telefonata a Pisapia : 'Gli ha detto che ha convinto Alfano a non ricandidarsi' : 'Ci abbiamo provato con tutta la nostra forza, ma non ci sono le condizioni politiche'. Giuliano Pisapia ha motivato così il suo addio a Campo progressista e all'idea di una coalizione di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 novembre : In una Telefonata col figlio Matteo - aveva ammesso di non essere in grado di ricordare eventuali incontri “al bar” : Caso Consip Sekret: c’è un’altra intercettazione su Tiziano Renzi Nella prima puntata del programma di Marco Lillo l’imprenditore Romeo discute con Russo, fedelissimo della famiglia di Marco Lillo Sicilia, Italia di Marco Travaglio Diciamocelo chiaro e tondo: nei quattro mesi che ci separano dalle elezioni capiremo chi siamo noi italiani, cosa vogliamo diventare e quali speranze abbiamo per il futuro. Se, pur con tutti i nostri difetti, ...