Taxi-Ncc | ok a protocollo d' intesa tra le parti per riordino settore

Taxi e NCC in sciopero fino alle 22 : (Teleborsa) - Ha preso il via alle 8 di stamane 21 novembre, lo sciopero nazionale di Taxi e dei Noleggio con Conducente (NCC) che durerà fino alle 22.00. Alla protesta parteciperanno quasi tutte le ...

Sciopero dei Taxi contro Uber e Ncc. Nencini : Mobilitazione ingiustificata : Giornata di Sciopero nazionale per i tassisti. La circolazione sarà interrotta in tutta Italia dalle 8 alle 22. A Roma ci sarà un presidio, dalle 10.30 alle 18 a Porta Pia, al quale parteciperanno delegazioni provenienti da tutte le regioni. La decisione è stata presa dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti."Le proposte che il governo ci ha presentato sono irricevibili soprattutto per quanto riguarda il principio della ...