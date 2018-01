Sydney | Lorenzi | Fognini e Giorgi volano ai quarti

Tennis - ATP Sydney 2018 : Fabio Fognini e Paolo Lorenzi approdano ai quarti di finale! Sconfitti Dolgopolov e Ramos : E’ grande Italia a Sydney (Australia) negli ottavi di finale del torneo ATP di Tennis maschile australiano. Fabio Fognini e Paolo Lorenzi accedono ai quarti di finale sconfiggendo rispettivamente l’ucraino Alexandr Dolgopolov (n.37 del mondo) 3-6 6-3 6-4 e lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.22 ATP) 6-3 7-5. Prestazioni convincenti per entrambi e pass per il prossimo turno dove il ligure sfiderà il francese Adrian Mannarino (testa di ...

Tennis - Lorenzi ok a Sydney - trionfo Goerges - Kyrgios festa a Brisbane : L'australiano, dopo aver eliminato in semifinale il numero 3 al mondo, e favorito del seeding, il bulgaro Grigor Dimitrov, ha dominato in finale lo statunitense Ryan Harrison: in un'ora e 14' il ...

Sydney - Lorenzi al secondo turno. Giorgi ok : Il 36enne senese, numero 43 del mondo, ha vinto il primo match stagionale superando al primo turno per 7(4) 6-4, in un'ora e 54 minuti, l'australiano Jordan Thompson, numero 94 Atp, in gara con una ...

Atp Sydney - Lorenzi e Fognini al secondo turno : Roma, 7 gen. (askanews) Esordio positivo per Paolo Lorenzi nel ''Sydney International', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 468.910 dollari di scena sui campi in cemento di Sydney, in Australia, ...

Tennis - Errani vince il doppio a Auckland. Sydney - esordio ok per Lorenzi : AUCKLAND - Inizia con una vittoria il 2018 di Sara Errani. La 30enne romagnola ha vinto il torneo di doppio di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei tre appuntamenti che hanno inaugurato la stagione ...

Tennis - ATP Sydney 2018 – Paolo Lorenzi batte Thompson e vola al secondo turno : Paolo Lorenzi ha sconfitto Jordan Thompson per 7-6 (5) 6-4 e si è così qualificato al secondo turno dell’ATP 250 di Sydney, torneo che precede l’Australian Open. L’azzurro ora incontrerà lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, testa di serie numero 1 che ha beneficiato di un bye al primo turno. Il numero 43 del Mondo è riuscito ad avere la meglio sull’australiano, 51 posizioni dietro di lui nel ranking e minore di 13 anni (36 ...