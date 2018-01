Sydney | Giorgi elimina Kvitova

Tennis - Wta Sydney 2018 : CICLONE Camila Giorgi! Azzurra pazzesca - eliminata Petra Kvitova in due set : Un autentico CICLONE Camila Giorgi a Sydney (Australia). L’Azzurra, proveniente dalle qualificazioni, dopo aver eliminato la campionessa degli US Open 2017 Sloane Stephens, travolge anche l’ex n.2 del mondo Petra Kvitova (n.29 WTA) con il punteggio di 7-6 6-2 in 1 ora e 56 minuti di partita. L’Azzurra, ancora una volta imponendo il suo Tennis aggressivo. ha fatto la differenza nei momenti decisivi del confronto ottenendo così ...

Wta Sydney - domani Giorgi sfida Kvitova : (ANSA) - ROMA, 9 GEN - Un'altra avversaria "eccellente" per Camila Giorgi nel secondo turno del "Sydney International", torneo Wta Premier con un montepremi di 733.900 dollari in corso sul cemento ...

Sydney : domani Giorgi sfida Kvitova : Un'altra avversaria 'eccellente' per Camila Giorgi nel secondo turno del 'Sydney International', torneo Wta Premier con un montepremi di 733.900 dollari in corso sul cemento della metropoli ...

Tennis Giorgi strapazza Stephens a Sydney. Australian Open rinuncia anche la Azarenka : SYDNEY " Apre davvero il nuovo anno col botto Camila Giorgi, nel tabellone principale del "Sydney International", torneo Wta Premier con un montepremi di 733,900 dollari in corso sul cemento della ...

Tennis : Giorgi strapazza Stephens a Sydney. Australian Open : rinuncia anche la Azarenka : Dopo il forfait ad Auckland, infatti, l'ex numero 1 del mondo ha dovuto rinunciare anche agli Australian Open, primo Slam dell'anno che scatta a Melbourne lunedì prossimo. La wild card per il main ...

Esordio ok per Camila Giorgi a Sydney : Stephens ko : ROMA - Ottimo Esordio nel tabellone principale del Sydney International per Camila Giorgi: la 26enne marchigiana n.80 del ranking Wta proveniente dalle qualificazioni si è imposta 6-3 6-0 sulla ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : impresa di Camila Giorgi! Sconfitta Sloane Stephens ed ottavi di finale conquistati : Autentica impresa di Camila Giorgi nel WTA di Sydney (Australia). L’azzurra, numero 100 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha superato la statunitense Sloane Stephens (n.13 ATP), vincitrice degli US Open 2017, con il punteggio di 6-3 6-0 in 1 ora e 6 minuti di partita. La marchigiana, grazie a questo risultato, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo australiano dove affronterà la vincente della sfida tra ...

Sydney - Lorenzi al secondo turno. Giorgi ok : Il 36enne senese, numero 43 del mondo, ha vinto il primo match stagionale superando al primo turno per 7(4) 6-4, in un'ora e 54 minuti, l'australiano Jordan Thompson, numero 94 Atp, in gara con una ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : Camila Giorgi conquista l’accesso al tabellone principale. Sconfitta la tedesca Witthoeft : Buone notizie dalle qualificazioni del WTA di Sydney (Australia). Camila Giorgi supera in finale la tedesca Carina Witthoeft (n.49 del ranking) con il punteggio 6-4 6-1 in 1 ora e 15 minuti di partita e conquista l’accesso al tabellone principale del torneo australiano. Sfiderà la vincitrice degli US Open 2017, l’americana Sloane Stephens, al primo turno. Non certo un match tra i più semplici. Nel primo set la partenza di Camila è ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : presenti Garbine Muguruza e Venus Williams. L’Italia confida in Camila Giorgi : Sydney fa da antipasto agli Australian Open per quanto riguarda anche il WTA Tour: a scegliere di scaldare i motori in vista del primo Slam stagionale in questa competizione sono state, tra le altre, l’iberica Garbine Muguruza e la statunitense Venus Williams, rispettivamente numero 1 e 2 del seeding, che entreranno in gioco dagli ottavi. Non ci sono italiane nel main draw, ma questa notte Camila Giorgi si gioca un posto in tabellone ...

Tennis - Sydney International : Giorgi supera il primo turno delle qualificazioni : La 26enne marchigiana, numero 80 del ranking mondiale, ha battuto per 7-5 6-2 la padrona di casa Olivia Tjandramulia , numero 402 mondo, in tabellone grazie ad una wild card. Al secondo turno la ...

Sydney - Giorgi supera il primo turno : La tennista italiana Camila Giorgi ha superato il primo turno delle qualificazioni del 'Sydney International', torneo Wta Premier con un montepremi di 733,900 dollari in corso sul cemento della ...