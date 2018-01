Sydney | anche Fognini ai quarti

Tennis Giorgi strapazza Stephens a Sydney. Australian Open rinuncia anche la Azarenka : SYDNEY " Apre davvero il nuovo anno col botto Camila Giorgi, nel tabellone principale del "Sydney International", torneo Wta Premier con un montepremi di 733,900 dollari in corso sul cemento della ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : decisione ribaltata! La vittoria va a LDV Comanche! Wild Oats XI penalizzato : Clamoroso alla Sydney-Hobart 2017. La vittoria finale, il line honour, è andata a Comanche. È stata decisiva alla fine la protesta inoltrata dagli americani dopo l’arrivo – con 26 minuti di ritardo – nei confronti del vincitore, Wild Oats XI, per una manovra avvenuta in partenza. Gli australiani avevano virato in maniera irregolare da mure a sinistra, troppo vicini alla barca statunitense, costretta quindi a modificare la sua ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : Wild Oats XI la spunta nel finale e realizza il nuovo record! Ma c’è la protesta di Comanche… : finale entusiasmante alla Sydney-Hobart 2017. Wild Oats XI ha vinto superando Comanche proprio in dirittura d’arrivo, andando a prendersi la 73esima edizione della prestigiosa regata e realizzando il nuovo record di 1 giorno, 8 ore, 48 minuti e 50 secondi, battendo il precedente di quasi 6 ore. Per gli australiani si tratta della nona vittoria, ottenuta tre anni dopo l’ultima. Per l’imbarcazione australiana è un successo ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : è testa a testa tra Comanche e Wild Oats XI! : Sta volgendo al termine la Sydney-Hobart 2017, una gara dalla grande tradizione storica che si tiene ogni anno in Australia. Quando manca poco alla fine, la lotta per la vittoria vede un testa a testa tra due dei grandi favoriti della vigilia, ovvero Comanche e Wild Oats XI. Gli americani hanno condotto la regata sin dall’uscita dalla baia di Sydney, arrivando ad avere un vantaggio anche di 20 miglia nautiche sui rivali australiani, che ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : i supermaxi fanno il vuoto - sempre Comanche davanti a tutti. Profumo di record… : Come prevedibile, nella Sydney-Hobart 2017, i supermaxi hanno fatto il vuoto e staccato tutta la concorrenza. davanti a tutti c’è sempre Comanche, che guida il plotone di poche unità davanti a Wild Oats XI e Black Jack. Dietro ci sono il maxi di 80 piedi Beau Geste, il supermaxi campione in carica InfoTrack e US Volvo 70 Wizard. Le barche procedono ad un’andatura molto spedita, tanto che le stime prevedono che venga infranto il ...

Partita la Rolex Sydney-Hobart - in gara anche un po' d'Italia : E' la classica della vela agli antipodi, che si celebra dal 1945 il giorno di San Silvestro su uno dei percorsi più turbolenti del mondo. Ma proprio questo è il fascino della Rolex Sydney-Hobart, 630 miglia che si giocano soprattutto nello Stretto di Bass, che può diventare micidiale, come nel 1998 quando la tempesta si lasciò ...