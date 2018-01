Strappo sui Trasporti | il presidente della commissione comunale punta il dito contro

Nuovo Strappo di Trump : gli Usa fuori dal patto Onu sui migranti : Il patto internazionale sui migranti e sui loro diritti (Global compact on migration), raggiunto alle Nazioni Unite nel settembre 2016, vede una pesante defezione: è quella degli Stati Uniti. La Casa Bianca, infatti, ha deciso di fare un passo indietro perché ritiene che la propria politica su migranti e rifugiati non sia compatibile con il patto. L'amministrazione Usa rivendica il diritto di decidere in piena autonomia criteri e logiche ...