Strada dei Parchi | la politica chiede il taglio degli aumenti

Roma - Viale dei Romanisti - contro le radici arrivano i birilli : e la Strada si restringe : 'Non c'è pace per Viale dei Romanisti'. Lo ripetono ormai da settimane automobilisti e residenti. E si perché una delle arterie più complicate e trafficate di Torre Spaccata è diventata un vero e ...

John Kodera : Sony prenderà una Strada diversa rispetto a quella dei "giochi come servizi" : Riguardo il tema dei "giochi come servizio" vi abbiamo già proposto il nostro interessante editoriale, focalizzato in particolare su EA e la transizione dal gioco inteso come prodotto al gioco come servizio. Sull'argomento è recentemente tornato anche John Kodera, il nuovo presidente di Sony Interactive Entertainment, che ha preso il posto di Andrew House nell'ottobre del 2017.come segnala Dualshockers, Kodera, dopo aver aperto il suo profilo ...

Pedaggi - su Strada dei Parchi sconti fino al 20% per pendolari : Roma, 9 gen. (askanews) sconti fino al 20% sui Pedaggi per i pendolari dell'autoStrada A24-A25, la Strada dei Parchi. L'intervento è stato deciso al termine di un incontro al ministero delle ...

Cgil : Fermare gli aumenti dei pedaggi della Strada dei Parchi - ripensarne il modello di gestione : L'Aquila - Puntuale, come ogni anno, arriva l’aumento dei pedaggi autoStradali, aumento che per la Strada dei Parchi risulta, come al solito, particolarmente pesante in virtù del fatto che è una autoStrada di montagna e come tale bisognosa, almeno teoricamente, di importanti interventi manutentivi. Dal 1° gennaio 2018 i pedaggi della Strada dei Parchi sono aumentati del 12,89%, un aumento 5 volte superiore alla media ...

Strage sull'autoStrada - la giungla dei camionisti Da Est rubano il lavoro : La Strage di Brescia. Sei persone arse vive dentro l'auto in autostrada. Tra loro anche bambini, uno poco più di due mesi. La colpa dell'incidente? Un autista di camion distratto. Nel mondo dell'autotrasporto c'è chi sostiene che ormai si tratti di un lavoro diventato una giungla. "Gli interessi delle grandi imprese di autotrasporto e la globalizzazione stanno uccidendo le piccole e medie aziende come la ...

Aumentano luce - gas e pedaggi autoStradali : ma la sommossa è sui 2/3 centesimi dei sacchetti : Da oggi sono in vigore le nuove norme europee grazie alle quali i risparmiatori avranno piena consapevolezza di quanto costa loro realmente investire. Una rivoluzione per la finanza ma in queste ore ...

Melilla (Liberi e Uguali). 'Il Ministro Delrio deve revocare l'aumento dei pedaggi autoStradali A24 e A25' - Abruzzo in Video : L'autostrada è un'Infrastruttura fondamentale per l'economia abruzzese e laziale e questi aumenti rischiano di essere un'ulteriore mazzata per il settore dell'autotrasporto, per i lavoratori ...

La mappa dei rincari dei pedaggi autoStradali : Con l’anno nuovo sono scattati i rincari dei pedaggi autostradali, ma non su tutte le tratte. Ecco una mappa aggiornata. Aumenti sono scattati sulle autostrade da/per Milano, nel dettaglio la tratta Binasco -...

Strada dei Parchi - i pedaggi aumentano per mancanza accordo sul piano finanziario : Roma - Non c’è l’accordo col Ministero sul piano finanziario, i pedaggi aumentano. SDP: “si potevano evitare”. piano di A24/A25 scaduto da quattro anni. “Abbiamo presentato 12 proposte alternative”. Il 29 dicembre il Governo ha disposto un aumento del pedaggio sulle autostrade A24 ed A25 gestite da Strada dei Parchi SpA. Si tratta di un aumento del 12,89% per le tratte di A24 e A25. E’ un aumento importante, conseguenza diretta del ...

Autostrade : aumento medio del 2 - 74% +52% Aosta-Morgex. +13% Milano Serravalle e Strada dei Parchi : Roma - L'aumento medio dei pedaggi sulla rete autoStradale italiana è del 2,74%, dal primo gennaio 2018. Balzo record per i 31 chilometri della concessionaria Rav, Aosta Ovest-Morgex, +52%: è legato a pronunce giudiziarie, dopo ricorsi delle società, come anche nel caso di Strada dei Parchi (+12,89%) e Autostrade Meridionali (+5,98%). Tra gli aumenti più significativi anche il +13,91% per Milano ...

Tinder riprova la Strada social : una bacheca per seguire gli aggiornamenti dei match : L'app più popolare per il dating online testa in Australia, Canada e Nuova Zelanda una timeline, battezzata Feed, dove scorrono tutti gli aggiornamenti dei...

Genova - due cani scappano spaventati dagli spari dei cacciatori : salvati dalla polizia in autoStrada : Due cani sono stati recuperati dalla polizia in autostrada vicino a Genova dopo essere scappati mentre erano in giro con il padrone. E' successo la vigilia di Natale: un 54enne genovese aveva portato ...

Tinder riprova la Strada social : una bacheca per seguire gli aggiornamenti dei match : L'app più popolare per il dating online testa in Australia, Canada e Nuova Zelanda una timeline, battezzata Feed, dove scorrono tutti gli aggiornamenti dei...

Tinder riprova la Strada social : una bacheca per seguire gli aggiornamenti dei match : L'app più popolare per il dating online testa in Australia, Canada e Nuova Zelanda una timeline, battezzata Feed, dove scorrono tutti gli aggiornamenti dei...