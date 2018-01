Steve Bannon cacciato da Breitbart dopo gli insulti a Trump

Senza Bannon si può ricucire. Steve "il Barbaro" messo all'angolo - si può aprire una fase nuova fra Vaticano e Usa : Per una di quelle coincidenze quasi incredibili di cui si fa carico la Storia, il crash test che ha portato Steve Bannon a schiantarsi contro il presidente americano Donald Trump in occasione della pubblicazione del libro "Fire and Fury: inside the Trump White House", si è sovrapposto temporalmente al tradizionale discorso di inizio d'anno del Papa al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.Steve "il Barbaro" (che ad agosto ...

Libro scandalo su Trump : il passo indietro di Steve Bannon : "Furioso" e "disgustato" , Trump ha scomunicato Bannon, mettendo fine a una partnership di convenienza che ha trasformato la politica americana. Perché è importante Quello di Bannon è molto più di ...

Steve Bannon si è “scusato” per le sue critiche al figlio di Donald Trump contenute nel libro “Fire and Fury” : Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump allontanato dalla Casa Bianca lo scorso agosto, ha pubblicato una dichiarazione in cui cerca di giustificare i commenti molte critici nei confronti del figlio maggiore di Trump, Donald Trump Jr., che gli The post Steve Bannon si è “scusato” per le sue critiche al figlio di Donald Trump contenute nel libro “Fire and Fury” appeared first on Il Post.

La (tardiva) marcia indietro di Steve Bannon sul figlio di Trump : 'Io sono il solo a sforzarmi per diffondere il Trumpismo nel mondo' Nel testo completo della dichiarazione rilasciata al sito di destra Axios Bannon prova in tutti modi a riconquistare la fiducia ...

Parla Steve Bannon : "Trump è un grande uomo - lo sostegno ogni giorno" : "Il presidente è un grande uomo, lo sapete, lo sostengo ogni giorno". Questo è il primo e finora unico commento dell'ex chief strategist della Casa Bianca Steve Bannon dopo che Donald Trump lo ha ripudiato pubblicamente e violentemente per le rivelazioni su di lui e sulla sua famiglia nel libro "Fire and Fury: the Trump White House".Un commento che ha rilasciato alla trasmissione 'Breibart News Tonight' (legata all'omonimo sito di ...

Steve Bannon e l'America profonda : verso il "grande salto" : Al mondo la notizia arrivò nell' aprile del 1995 con l'attentato di Oklahoma City . 168 morti (di cui 18 bambini, ospiti dell'asilo posto al primo piano dell'edifico federale), 680 feriti. Era la ...

Trump ha deciso che Steve Bannon “ha perso la testa” : Dopo aver letto che il suo ex capo stratega parla di "tradimento" a proposito degli incontri tra lo staff di Trump e i russi The post Trump ha deciso che Steve Bannon “ha perso la testa” appeared first on Il Post.

Russiagate - Steve Bannon attacca : "Trump antipatriottico". Il presidente Usa : "Ha perso la testa" : L'ex chief strategist della Casa Bianca, Steve Bannon , "ha perso la testa". Lo ha detto il presidente Donald Trump , dopo la pubblicazione di alcune anticipazioni di un libro in cui Bannon ha ...

Steve Bannon vuota il sacco su Donald Trump e racconta degli incontri con i russi per incastrare Hillary Clinton : Ecco la versione di Steve Bannon, ed è destinata a creare gravi imbarazzi: incontri "sovversivi" tra il figlio di Donald Trump ed emissari russi, conversazioni "antipatriottiche" che hanno portato al russiagate, ed il figlio del Presidente, Don Jr, che adesso rischia "di essere fatto a pezzi in televisione". Steve Bannon ha il dente avvelenato: un anno fa era il guru della destra estrema alla casa Bianca, aveva accesso a tutti i meeting ...