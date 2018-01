Stefano De Martino | sulla neve torna il sereno con Gilda Ambrosio

: Stefano De Martino cambia: la furia della De Filippi (Notizie.it) - infoitcultura : Stefano De Martino cambia: la furia della De Filippi (Notizie.it) - infoitcultura : Maria De Filippi è infuriata con Stefano De Martino? (Donna Glamour) - infoitcultura : Stefano De Martino / Le voci di rottura con Maria De Filippi sono concrete? Ecco gli indizi (Il… - paolopippo84 : Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: foto e dettagli della vacanza in montagna con Santiago: - antoniostallonr : RT @trash_italiano: Parla Maria De Filippi: il serale di Amici 17, Temptation Island Vip, Gemma, Giorgio e Tina. E su Stefano De Martino… h… -

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Crisi rientrata perDe, che – come documentato da Chi nel numero in edicola da mercoledì 10 gennaio – hanno trascorso le vacanze di Natale in montagna, a Sankt Mortiz, in Svizzera. Se recentemente il gossip aveva insinuato che i due si stessero allontanando, le foto del settimanale diretto da Alfonso Signorini testimoniano una coppia che si è ritrovata. La blogger che ha fatto battere nuovamente il cuore del ballerino ha fatto anche la conoscenza del piccolo Santiago, in vacanza con il papà nello chalet affittato dal danzatore per ospitare la fidanzata e gli amici. “I due sono stati molto attenti a non baciarsi mai in pubblico o la sera in discoteca, però non si sono mai separati” scrive la rivista. LEGGI:Deinviato de L’isola dei famosi 2018si separano Si tratta degli ultimi istanti da ...