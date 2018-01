Stangata sulle sigarette elettroniche - ecco quanto costerà 'svapare' : Il 2018 è l’anno nero dei consumatori di sigarette elettroniche. Dal primo gennaio scorso, infatti, ’svampare’ costa molto di più, dopo che i liquidi per le ricariche sono passati sotto il controllo dei Monopoli di Stato, così come accade già per il tabacco e i superalcolici. In particolare, è stata imposta una tassa fissa di 0,37 euro più Iva per ogni millimetro di ...

Autostrade - arriva la tradizionale Stangata di fine anno : +3% i pedaggi sulle tratte Sias : ...reso noto che dal 1° gennaio 2018 scatteranno gli adeguamenti tariffari previsti dai decreti interministeriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e del Ministero dell'Economia ...

Cgia - un'altra Stangata sulle imprese : Un'altra stangata sulle piccole e medie imprese. Il governo si accanisce ancora una volta su chi fa impresa e cerca di mettere in moto l'economia del Paese. Il tutto è frutto dell'ok alla legge delega che obbliga le Srl a dotarsi di un organo di controllo collegiale oppure di un revisore dei conti. E così questa nuova regola da rispettare costerà alle imprese ben mezzo miliardo di euro all'anno. A lanciare l'allarme è il ...

A Roma è in arrivo una Stangata sulle strisce blu. Cosa prevede il piano Raggi : Roma si tinge di (strisce) blu. Sul tavolo della giunta Raggi sta per arrivare una nuova delibera della Mobilità capitolina guidata da Linda Meleo che, se verrà approvata, rappresenterà una vera e ...

A Roma è in arrivo una Stangata sulle strisce blu. Cosa prevede il piano Raggi : Roma si tinge di (strisce) blu. Sul tavolo della giunta Raggi sta per arrivare una nuova delibera della Mobilità capitolina guidata da Linda Meleo che, se verrà approvata, rappresenterà una vera e propria stangata per tutti i Romani. La ricetta anti-traffico prevede infatti rincari significativi nelle tariffe orarie e un aumento del 20% del numero delle strisce blu segnando la fine di quelle bianche. Nello specifico, il ...