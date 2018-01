Sotto pressione Isagro - trascina giù il settore chimico : Pesante la discesa di Isagro , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,69%. Il titolo della società, che opera a livello mondiale nel mercato di agrofarmaci e biostimolanti, sta ...

Samsung : titolo Sotto pressione dopo outlook utili trimestrali : sotto pressione alla borsa di Seoul il titolo Samsung Electronics, dopo la pubblicazione da parte del colosso coreano dell'outlook sugli utili del quarto trimestre.

Zucchi Sotto pressione a Piazza Affari - scomparso il CEO Michel Lhoste : (Teleborsa) - Si muove verso il basso Zucchi , con una flessione dell'1,92%, nel giorno in è stato annunciata, dalla stessa società, la prematura e improvvisa scomparsa del proprio Co-Amministratore ...

Altissimo numero di accessi al Cardarelli : presidio Sotto pressione - riunione straordinaria : Come principale presidio campano, il Cardarelli, si spiega in una nota, “continua ad essere fortemente sotto pressione a causa dell’Altissimo numero di accessi degli ultimi giorni. Il dato preoccupante riguarda, come è ovvio, il numero di barelle che ha superato alle ore 8,30 di ieri mattina la soglia di criticità “gialla” (> 30) *1. Per fronteggiare la situazione nelle prima ore del mattino si è tenuta una riunione straordinaria alla ...

Forte calo tassi Treasuries mette Sotto pressione il dollaro - euro scatta a $1 - 1930 : Forte calo dei tassi sui Treasuries Usa a scadenza decennale, che nella sessione di mercoledì sono scesi di 7 punti base circa, al 2,42%.

Zucchero/ Dalla depressione al rapporto con i figli (Panariello Sotto l'albero) : Zucchero sarà ospite dal comico toscano Giorgio Panariello nella prima puntata del programma "Panariello sotto l'albero", in onda questa sera 21 dicembre alle ore 21.25 su Rai 1.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 18:50:00 GMT)

Banche Sotto pressione - fa eccezione Unicredit dopo piano al 2019 : Vendite copiose sui titoli bancari di Piazza Affari, con l'indice di riferimento che viaggia sotto la parità. Tra i player del settore, scivola di oltre il 2% UBI , seguita da Banco BPM . Giù dell'1% ...

STMicroelectronics ancora Sotto pressione : (Teleborsa) - Non si arrestano le vendite su STMicroelectronics, al momento in fondo al FTSE Mib con una discesa del 3,25% a 18,17 euro. Il chipmaker italo-francese continua a pagare l'ondata di ...

Petrolio ancora Sotto pressione. Pesano incertezze su vertice OPEC : Venerdì l'oro nero si era portato su livelli che non si vedevano da luglio 2015 in scia alle positive attese per un taglio ma anche grazie ai segnali di rafforzamento dell'economia. Tuttavia con l'...

Cardinal Health Sotto pressione a Wall Street - pesa downgrade Morgan Stanley : pressione su Cardinal Health , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,89%. Driver principale del ribasso è la decisione presa dagli analisti di Morgan Stanley che hanno tagliato il giudizio a "...

Settore auto sorregge le Borse. Carige Sotto pressione - rimbalzo Creval : Indici azionari positivi dopo due settimane in calo e nonostante l'incertezza per la situazione politica in Germania. Volkswagen protagonista a Francoforte traina il comparto delle quattro ruote, bene anche tlc, media e farmaceutici. A Piazza Affari corre Mediaset, stacco cedola per sei big del Ftse Mib. Wall Street sopra la parità...

L'EUR Sotto pressione nel mezzo del nervosismo politico tedesco : In effetti, vi sono poche possibilità che i nervosismi politici disturbino il ritmo dell'economia del paese. Per quanto riguarda i titoli azionari, il DAX tedesco ha aperto leggermente in ribasso ...