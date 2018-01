"Sono contento che la Carmen non muoia. Una donna può anche essere un'eroina senza morire. Un bel gesto contro il femminicidio" : "Mi è piaciuto molto il finale cambiato della Carmen del Maggio musicale. Sono contento che la Carmen non muoia. Una donna non deve sempre essere un'eroina nella morte; una donna può anche essere un'eroina senza morire". Lo ha detto il cantante pop e conduttore tv Mika oggi a Firenze, ricevendo dal sindaco Dario Nardella l'onorificenza delle Chiavi della CittàLa Carmen di Bizet con il finale cambiato (all'insegna del no alla ...

Spalletti a 360° : “non Sono contento del mio lavoro” - poi fa un punto sul mercato e fissa l’obiettivo per il 2018 : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Premium Sport’. L’allenatore nerazzurro ha toccato diversi argomenti a cominciare da un bilancio su questi primi mesi da tecnico del club meneghino: “Se penso ai punti fatti l’anno scorso e quelli di quest’anno anno dico che sono gli stessi, però io devo ambire a fare qualcosa di più. Per cui io non sono contento del mio ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Francesco De Fabiani : “Sono contento del risultato che mi dà fiducia” : C’è un buon clima nel gruppo azzurro dopo il risultato della seconda tappa del Tour de Ski di sci di fondo sulla pista di Lenzerheide (Svi), ovvero una 15 km in tecnica classica. L’ottava posizione finale di Francesco De Fabiani restituisce il sorriso al valdostano dopo un periodo un po’ complicato.“E’ andata bene, sono contento della mia prestazione perchè ho bisogno di avere delle conferme per ritrovare fiducia in ...

Basket - Alessandro Gentile : “Contento del ritorno in Nazionale. A Bologna Sono rinato - la NBA un sogno. Mancano le Coppe” : Alessandro Gentile sta attraversando un momento di forma pazzesco, con la Virtus Bologna sembra essere rinato e contro Varese ha realizzato 32 punti (suo massimo in carriera). Il giocatore ha esordito così in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Fa piacere giocare bene, ma alla fine conta vincere“. Il giocatore è tornato a giocare in Nazionale dove sarà una pedina fondamentale per il prossimo futuro: “sono ...

ROBERTO BOLLE / Torna in televisione con Danza con me : "È qualcosa di cui Sono veramente contento" : ROBERTO BOLLE presenta Danza con me, il suo nuovo programma che andrà in onda su Rai 1 il 1° gennaio 2018: insieme a lui ci saranno diversi ospiti di spicco quali Sting.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:51:00 GMT)

Juventus - Allegri : “Sono contento della prestazione di Dybala” : Juventus, Allegri: “Sono contento della prestazione di Dybala” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Allegri – “C’è da fare i complimenti ai ragazzi per la partita che hanno fatto. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara per intensità e trame di gioco. Nel secondo tempo è venuto fuori il Genoa. Abbiamo aspettato un po’ e ...

Zenga soddisfatto del suo Crotone : “Sono molto contento - bene Aristoteles e su Nicola…” : “Oggi sono molto contento dei miei ragazzi. Sono stati novanta minuti intensi e credo che questa vittoria ci dia la possibilita’ di poter credere nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Nel finale della gara non abbiamo gestito al meglio quello che di buono avevamo fatto ma va bene cosi'”. Cosi’ l’allenatore del Crotone, Walter Zenga, ai microfoni di 90′ Minuto Zona Mista, su Rai2, dopo la vittoria casalinga ...

X Factor - Nigiotti : Sono contento di non essermi auto eliminato : Il cantautore livornese: sono riuscito a chiudere un cerchio L'articolo X Factor, Nigiotti: sono contento di non essermi auto eliminato proviene da VanityFair.it.

Nadia Toffa - parla Joe Bastianich : “Per me è un’amica strettissima. Sono molto contento che stia meglio” : “Sono molto contento che stia meglio. Ho subito cercato di informarmi sulle sue condizioni di salute perché quando ho saputo del malore, sabato pomeriggio, appena atterrato all’aeroporto New York, mi Sono preoccupato. Per me Nadia è un’amica strettissima“: così Joe Bastianich parla di Nadia Toffa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. I due erano stati fotografati insieme dal settimanale Chi e si era parlato di una ...

Calciomercato Genoa - è arrivato Giuseppe Rossi : 'Sono contento di tornare' : Pepito Rossi si riprende la Serie A e riparte dal Genoa. A un anno e mezzo dall'ultima partita giocata con la maglia della Fiorentina, l'attaccante è pronto a tornare in campo in Italia. La scommessa ...

Sci alpino - Discesa Lake Louise 2017 – Peter Fill : “Sono molto contento - ho la giusta velocità. Andrò al massimo” : Peter Fill ha conquistato un ottimo quarto posto nella Discesa libera di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. L’azzurro è giunto a un passo dal podio pagando però un errore prima del salto. Queste le dichiarazioni che il detentore della Sfera di Cristallo ha rilasciato alla Fisi: “Sono molto contento di come è andata oggi. Sicuramente ho fatto qualche errore di troppo ma l’importante oggi è ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2017-2018 – Federico Pellegrino : “Contento della gara - mi sento bene. Klaebo è molto superiore - Sono tranquillo” : Federico Pellegrino ha conquistato un ottimo quinto posto nella sprint a tecnica classica che ha aperto la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci di fondo. A Ruka (Finlandia) l’azzurro è stato assoluto protagonista e ha iniziato nel migliore dei modi la lunga marcia di avvicinamento verso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Queste le sue dichiarazioni rilasciate alla Fisi: “sono molto soddisfatto della gara di oggi, volevo fare il ...