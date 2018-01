Snam punta sulla sicurezza cibernetica

Snam punta sulla mobilità sostenibile a metano : gara da 30 milioni sulla flotta aziendale : MILANO - Snam compra auto e devono essere ovviamente a metano . La società ha lanciato una gara dal valore complessivo stimato di circa 30 milioni di euro per il rinnovo della flotta aziendale , con ...

