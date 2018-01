Skeleton | Coppa del Mondo 2018 | a St Moritz prosegue il duello tra Yun Sungbin e Martins

Skeleton - Coppa del Mondo 2018 : Yun Sungbin e Jacqueline Loelling si lanciano verso la sfera di cristallo : Pronostici rispettati anche ad Altenberg per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton. Nella prima tappa di questo 2018 vanno a segno infatti i due detentori del pettorale giallo di leader della classifica: tra gli uomini Yun Sungbin, tra le donne Jacqueline Loelling. Entrambi, dunque, fanno un passo deciso verso la sfera di cristallo e si candidano al ruolo di favoriti in vista delle prossime Olimpiadi di PyeongChang. Ennesima vittoria ...

Skeleton - Coppa del Mondo Altenberg 2018 : Yun Sungbin domina davanti a Tretiakov e Grotheer e allunga in classifica su Dukurs : Yun Sungbin prosegue nella sua strepitosa Coppa del Mondo 2017/18 di Skeleton (quattro vittorie e due secondi posti in sei appuntamenti), vincendo anche ad Altenberg (Germania) ed allungando in classifica generale sul più immediato inseguitore (+90), il lettone Martins Dukurs che oggi ha chiuso in quarta posizione. Il sud-coreano non ha lasciato scampo agli avversari, facendo segnare i migliori tempi in entrambe le manche con il totale di ...

Skeleton - Coppa del Mondo Altenberg 2018 : Yun Sungbin domina davanti a Tretiakov e Grotheer e allunga in classifica su Dukurs : Yun Sungbin prosegue nella sua strepitosa Coppa del Mondo 2017/18 di Skeleton (quattro vittorie e due secondi posti in sei appuntamenti), vincendo anche ad Altenberg (Germania) ed allungando in classifica generale sul più immediato inseguitore (+90), il lettone Martins Dukurs che oggi ha chiuso in quarta posizione. Il sud-coreano non ha lasciato scampo agli avversari, facendo segnare i migliori tempi in entrambe le manche con il totale di ...

Skeleton - Coppa del Mondo Altenberg 2018 : Jacqueline Loelling vince in casa in un festival tedesco davanti a Hermann e Fernastaedt : Torna la Coppa del Mondo 2017/18 di Skeleton dopo la sosta natalizia e riparte con un vero e proprio festival tedesco sulla pista di casa di Altenberg. Sui 1413 metri della pista della Sassonia, che presenta una pendenza massima del 15%, e la bellezza di 17 curve, il successo è andato alla leader della classifica generale, Jacqueline Loelling (alla terza vittoria in sei tappe) che chiude con il tempo complessivo di 1:57.74 (58.50 nella prima ...

Skeleton - Coppa del Mondo 2018 : si riparte da Altenberg. Prosegue la sfida tra Dukurs e Sungbin : Torna la Coppa del Mondo di Skeleton dopo la consueta pausa per le festività natalizie. Si riparte dalla Germania, precisamente dal catino di Altenberg, in Sassonia. Domani la giornata dedicata: prima la prova femminile, poi quella maschile. C’è davvero tanta attesa tra gli uomini, con una sfida davvero appassionante per la vittoria di tappa e della sfera di cristallo. Yun Sungbin, coreano pronto ad assumersi le responsabilità nelle ...

Skeleton femminile - Coppa del Mondo Innsbruck 2017 : Elena Nikitina schianta le avversarie e non lascia scampo a Vathje - Rahneva e Loelling : Elena Nikitina si mette alle spalle la sospensione per doping e, dopo il terzo posto di Winterberg, domina la prova di Innsbruck valevole per la Coppa del Mondo di Skelethon 2017-18. La russa è autrice di una prova sontuosa, nella quale è stata in grado di fissare i migliori tempi in entrambe le discese (54.41 e 54.39) e, come se non bastasse, anche i record in fatto di spinta (5.17 e 5.14). Alle sue spalle, a notevole distanza, si sono ...

Skeleton femminile - Coppa del Mondo Innsbruck 2017 : Elena Nikitina schianta le avversarie e non lascia scampo a Vathje - Rahneva e Loelling : Elena Nikitina si mette alle spalle la sospensione per doping e, dopo il terzo posto di Winterberg, domina la prova di Innsbruck valevole per la Coppa del Mondo di Skelethon 2017/18. La russa è autrice di una prova sontuosa, nella quale è stata in grado di fissare i migliori tempi in entrambe le discese (54.41 e 54.39) e, come se non bastasse, anche i record in fatto di spinta (5.17 e 5.14). Alle sue spalle, a notevole distanza, si sono ...

Skeleton - Coppa del Mondo Innsbruck 2017 : Martins Dukurs si aggiudica il duello con Yun Sungbin e accorcia in classifica - out nella prima manche gli italiani : Dominio di Martins Dukurs ad Innsbruck nella quinta tappa della Coppa del Mondo di Skeleton 2017/18. Il lettone, infatti, centra il miglior tempo in entrambe le manche e supera il rivale di sempre, il sud-coreano Yun Sungbin per appena 15 centesimi. Dukurs conclude la sua gara con il tempo complessivo di 1:46.03 (53.15 la prima manche, 52.88 la seconda) e accorcia leggermente in classifica generale proprio su Yun (ora a 49 punti di distacco). ...

Skeleton - Coppa del Mondo 2017-2018 : tre azzurri in gara ad Igls : Quinta tappa per la Coppa del Mondo di Skeleton che si sposta dalla Germania al'Austria: il massimo circuito internazionale sarà in scena ad Igls, dove si assegneranno sia per gli uomini che per le donne le medaglie continentali. ...

Skeleton - Coppa del Mondo 2017-2018 : tre azzurri in gara ad Igls : Quinta tappa per la Coppa del Mondo di Skeleton che si sposta dalla Germania al’Austria: il massimo circuito internazionale sarà in scena ad Igls, dove si assegneranno sia per gli uomini che per le donne le medaglie continentali. Ci sarà in gara anche la nazionale italiana, che per questa occasione aumenta il proprio contingente. Saranno al via infatti Joseph Luke Cecchini e Manuel Schwaerzer tra gli uomini e Valentina Margaglio tra le ...

Skeleton - Coppa del Mondo 2017-2018 : Yun Sungbin batte ancora Martins Dukurs nella prova di Winterberg dimezzata per il maltempo : Il grande protagonista del quarto appuntamento della Coppa del Mondo di Skeleton 2017/18 è il maltempo. A Winterberg, in Germania, infatti, la gara maschile è stata sospesa al termine della prima manche. La seconda non si è potuta disputare a causa di una violenta nevicata (con annesso vento sostenuto) che ha reso impossibile prendere la via della pista per gli atleti. La classifica, dunque, si è basata sui tempi della prima discesa, con la ...

Skeleton femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : Jacqueline Loelling vince la emozionante gara di Winterberg davanti a Vathje e Nikitina e scappa in classifica : Jacqueline Loelling non si ferma più. Dopo la vittoria di Whistler, la giovane tedesca fa il bis anche a Winterberg e vola in classifica a +54 nei confronti di Elisabeth Vathje e +72 sulla connazionale Tina Hermann. La Skeletonista classe 1995 si aggiudica la tappa di casa (quarto appuntamento della Coppa del Mondo di Skeleton 2017/18) al termine di una gara che dire emozionante è davvero dire poco. L’atleta nata a Weidenau si impone, ...

Skeleton - Coppa del Mondo Winterberg 2017 : i convocati dell’Italia per la tappa in Germania : Anche gli Skeletonisti, come i bobisti, saranno presto impegnati nel primo round di Coppa del Mondo 2017-2018 in Europa in Germania. Archiviati Stati Uniti e Canada ora è il momento dell’impegno di Winterberg dove l’8 dicembre si gareggerà per la quarta tappa di Coppa. Manuel Schwaerzer e Josef Luke Cecchini sono stati convocati dal direttore tecnico Omar Sacco. Prima gara stagionale in Coppa per Schwaerzer, impegnato fino a questo ...

Skeleton - Coppa del Mondo 2017-2018 : si torna in Europa - a Winterberg Martins Dukurs vuole tornare a vincere : Nonostante il polverone doping clamoroso in vista dei prossimi Giochi Olimpici per quanto riguarda la Russia, che si era già comunque scatenato nelle varie federazioni, proseguono i circuiti di Coppa del Mondo. Quello dello Skeleton si sposta in Europa, all’esordio nel Vecchio Continente per quanto riguarda questa stagione: dopo tre tappe in Nordamerica tra Canada e Stati Uniti, si vola in Germania, precisamente a Winterberg per il ...