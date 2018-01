: Situazione Bixby su Samsung Galaxy S8, le ultime sul futuro dell’assistente - OptiMagazine : Situazione Bixby su Samsung Galaxy S8, le ultime sul futuro dell’assistente -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Molti dei possessori delS8 si staranno senz'altro chiedendo quando arriverà il momento di poter utilizzarein italiano, domanda più che lecita essendo ormai quasi trascorso un anno dalla prima commercializzazione del dispositivo, concepito proprio in stretta interconnessione con l'assistente virtuale proprietario.Finora le lingue supportate sono quattro: inglese americano, coreano, cinese e spagnolo. Alcuni analisti erano arrivati perfino ad ipotizzare la fine del prodotto fosse segnata, e che entro il 2022 le relative quote di mercato sarebbero scese intorno al 5.4 %.Come riportato da'koreaherald', Koh Dong-jin, presidente della divisione mobile dell'azienda asiatica, ha rispedito al mittente ogni critica, affermando che si sta pur sempre parlando di una tecnologia neonata, che ha bisogno di un certo periodo di tempo per crescere e rendersi efficiente. ...