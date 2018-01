Single più felici delle coppie | a dirlo è la scienza

Istat - Italia sempre più Paese di Single con una lunga vita : sempre in calo nel 2015, ma si parla di una quota considerevolmente più ampia di popolazione partecipa in modo indiretto: il 74,1% si informa di politica e il 65,4% ne discute. Aumenta, infine, la ...

Italia tra i Paesi più vecchi al mondo : in aumento i Single e il costo della vita nelle grandi città : Vivere nelle grandi città costa alle famiglie quasi 500 euro al mese di più, secondo i dati dell’Annuario dell’Istat 2017. Famiglie Italiane che in un caso su tre sono composte da una sola persona, mentre il numero medio dei componenti scende a 2,4. E in vista del prossimo voto si apprende che c’è meno voglia di politica, il 24% non si informa, il ...

Italia tra i Paesi più vecchi al mondo : in aumento i Single e il costo della vita nelle grandi città : Italia tra i più vecchi al mondo L'Italia resta uno dei Paesi più vecchi al mondo. Continua il calo delle nascite, ma torna ad aumentare la speranza di vita. È quanto emerge dal rapporto Istat 2017. ...

Istat. Italia di Single - con una lunga vita davanti. Siamo tra i paesi più vecchi del mondo : L'annuario 2017 fotografa come cambia il paese: sono nati 12mila bambini in meno rispetto rispetto al 2016. La speranza media è di compiere gli 81 anni per i...

Orgasmo - è la Giornata mondiale : ecco la top ten delle fantasie sessuali più amate dai Single italiani : Un sondaggio che svela i 'mood' prediletti per accendere il piacere, realizzato in occasione del 'Global Orgasm for Peace Day' che si celebra domani, giovedì 21 dicembre, in tutto il mondo. Tra i ...

Valentino Rossi non è più Single : ecco chi è la nuova fiamma : Valentino Rossi non sarebbe più single. Secondo alcune indiscrezioni la nuova fiamma del campione di motociclismo è Francesca Sofia Novello, top model testimonial di tanti noti marchi e...

Maschio e Single per natura - ecco l'albero più minacciato al mondo : C’è un albero talmente solitario da aver messo a repentaglio la propria esistenza. È la cicas di Wood, cicade nativa del Sudafrica le cui radici risalgono al tempo dei dinosauri e ormai estinta in natura. Secondo una recente stima nel mondo ne esistono circa 500 esemplari, ospitati in orti botanici e collezioni private. E poco importa se si presenta in magnifica forma con il suo tronco alto, la verde chioma e i ...

Barbara D'urso non è più Single? Ecco le foto della serata romantica in centro a Milano : Per Barbara D'urso potrebbe essere finito il periodo da single. Buongiorno da me e da lui Voi che fate? A dopooooo!!! #pomeriggio5 #sempregraziepergliascolti #colcuore Un post condiviso da Barbara d'...

Perché le donne sono più brave degli uomini ad essere Single : Le donne sono più a proprio agio degli uomini nell'essere single. I dati arrivano dall'agenzia di ricerca Mintel e parlano chiaro: il 61% delle donne single sono felici della propria situazione sentimentale, contro il 49% della loro controparte maschile. La ricerca ha inoltre evidenziato come il 75% delle donne single nello scorso anno non abbia attivamente cercato una relazione, quasi il 10% in più rispetto agli uomini.L'evidenza ...

Chloe Bennet di Agents of S.H.I.E.L.D. non è più Single : Patton Oswalt di Agents of S.H.I.E.L.D. si è sposato - foto Ad un anno e mezzo dalla morte della prima moglie, Potton Oswalt si è risposato. 25enne attrice americana da 5 anni celebre in tv grazie al ruolo di Skye in Agents of S.H.I.E.L.D., Chloe Bennet starebbe uscendo con Chandler Parsons, 29enne gigantesco cestista statunitense, professionista nella NBA con i Memphis ...