Sindaco Mantova | ' Archiviate le accuse nei miei confronti'

Mantova - falsificati da Elisa Nizzoli i messaggi del Sindaco : si sgonfia il sex gate - archiviata la denuncia contro Palazzi : Il giudice per le indagini preliminari Gilberto Casari ha accolto la richiesta di archiviazione, proposta dalla procura, dell'accusa di tentata concussione continuata nei confronti del sindaco di ...

Mantova - Elisa Nizzoli sui messaggi con il Sindaco Palazzi : “Era un gioco - una vanteria” : “Lo so, sono stata una stupida. Ma la verità è che quei messaggi io li ho mandati un po’ così, quasi per gioco, per far vedere a Cinzia (Goldoni, suo capo) che avevo un rapporto con Palazzi, una specie di vanteria diciamo. Poi però la cosa è diventata grossa e ho avuto paura“. In un’intervista al Corriere della Sera, Elisa Nizzoli parla dei messaggi a luci rosse “alterati” e di come quel “gioco” le sia ...

Chiesta l'archiviazione per il Sindaco Pd di Mantova - donna alterò gli sms : "Sì, ho modificato i messaggi che mi sono scambiata con il sindaco". Dopo un lungo interrogatorio come persona informata dei fatti Elisa Nizzoli, 38 anni di Marcaria, organizzatrice di eventi, vedova con una figlia adolescente e vicepresidente dell'associazione culturale Mantua me genuit, ha ammesso di essersi inventata quasi tutto nella vicenda a luci rosse che da un mese sta tenendo sulla graticola il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, ...

Mantova - il pm chiede l'archiviazione per il SindacoL'accusatrice : "Ho alterato i suoi messaggini" : Il primo cittadino, Mattia Palazzi, era accusato di aver chiesto favori sessuali in cambio del sostegno a un'associazione locale. La donna che lo accusava ha ammesso di aver alterato messaggi della chat erotica con il sindaco. Quindi li ha girati a terze persone ignare delle manomissioni. Ora ad essere indagata è lei.

