Serie C : un altro fallimento annunciato - un'altra vergogna per il calcio : Per il calcio di Serie C, ormai, è profondo rosso. Dopo il caso Modena, club storico di 105 anni fallito qualche mese fa, sembra che stia per arrivare la fine di un' altra gloriosa società, il Vicenza calcio. La crisi finanziaria che attanaglia da tempo il club biancorosso è giunta al suo epilogo per la mancanza di imprenditori che, malgrado mille promesse, non sono stati in grado di fermare quel triste destino che porta irrimediabilmente al ...

Calciomercato Bari - non solo Empereur : altro colpo in difesa - arriva dalla Serie A : Calciomercato Bari – Importanti novità in merito al mercato del Bari. Conclusa la maxi operazione con il Foggia che ha portato Empereur in biancorosso con Tonucci e Greco che invece hanno fatto il percorso inverso trasferendosi alla corte di Stroppa, i ‘Galletti’ hanno messo a segno un altro colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, infatti, il Bari prenderà in prestito con diritto di ...

CLASSIFICA Serie A / Napoli campione d'inverno - altro testa a testa con la Juventus? (19^ giornata) : CLASSIFICA SERIE A: il Napoli chiude il girone di andata con il titolo di campione d'inverno, ma la Juventus resta ad un solo punto e Inter e le due romane sono comunque in agguato(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 13:10:00 GMT)

Serie C Cuneo - un altro successo. Il Livorno è imprendibile : Cuneo - Il Livorno rosicchia altri punti e si avvicina al traguardo Serie B. La capolista del girone A batte 2-0 il Prato nel derby (a segno il solito Vantaggiato) e amplia il gap (che sale a quota 12 ...

Gomorra 3-La Serie - anticipazioni ultimi episodi 11 e 12 : Genny elabora un piano segreto - la pace ottenuta col sangue ne porta solo altro : ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Benevento - altro ko! Festa Spal - diretta gol e live score : Risultati Serie A, Classifica aggiornata, diretta gol e live score: le partite di domenica (17a giornata). La Juventus si prende il secondo posto, il Sassuolo vince a Marassi, Milan ko(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 19:45:00 GMT)

Battlefield Bad Company 3 si farà - ma prima verrà lanciato un altro titolo della Serie : Stando ai recenti rumor che vi abbiamo riportato, il prossimo titolo della serie Battlefield dovrebbe essere Bad Company 3, l'insider AlmightyDaq ci parlava dell'arrivo del gioco nel 2018 e in sviluppo presso DICE, ora però sembra che le cose stiano cambiando e sono spuntate in rete nuove interessanti indiscrezioni sul futuro della serie.Infatti, lo stesso insider ha confermato su Reddit che ci sarebbero due titoli legati a Battlefield in ...

Tutti in fuga da Legends of Tomorrow 3 : un altro volto noto lascia la Serie : Legends of Tomorrow 3 continua a perdere pezzi e non poteva essere altrimenti dopo quello che è successo la scorsa settimana e, in particolare, durante il maxi crossover Crisis on Earth-X che ha messo insieme anche Supergirl, The Flash e Arrow. La morte del professor Stein aveva già fatto tremare i polsi ai fan di Legends of Tomorrow 3 che, da oggi in poi, dovranno fare a meno anche di Jax. Il midseason finale della serie ha segnato la sua ...

Serie C - sorpresa : arriva un altro deferimento Video : Il campionato di #Serie C è giunto al diciassettesimo turno e non mancano le sorprese sia in campo che lontano dal rettangolo verde. Infatti, con buona pace di tutti gli sportivi, il campionato di Serie C, troppo spesso negli ultimi anni, è condizionato da decisioni extra- calcistiche. La settimana scorsa sono arrivate le penalizzazioni [Video] per 5 club: 3 punti di penalita' per l'Akragas, 1 per il #matera e la Fidelis Andria nel girone C; 2 ...

Serie C - sorpresa : arriva un altro deferimento : Il campionato di Serie C è giunto al diciassettesimo turno e non mancano le sorprese sia in campo che lontano dal rettangolo verde. Infatti, con buona pace di tutti gli sportivi, il campionato di Serie C, troppo spesso negli ultimi anni, è condizionato da decisioni extra- calcistiche. La settimana scorsa sono arrivate le penalizzazioni per 5 club: 3 punti di penalità per l'Akragas, 1 per il Matera e la Fidelis Andria nel girone C; 2 per l'Arezzo ...

Serie A Benevento - ufficiale : scatta un altro ritiro : BERGAMO - Il Benevento è rimasto in Lombardia dopo il ko nel monday night: è scattato un altro ritiro per la matricola, ultima e con zero punti in classifica. "Il Benevento Calcio comunica che da oggi ...

Karate - Series A Okinawa 2017 : grande Italia! Altro oro per Luigi Busà - argento per Nello Maestri - bronzo per Andrea Minardi - Angelo Crescenzo e Alessandra Mangiacapra : L’Italia chiude nel migliore dei modi la stagione del Karate. Nell’ultima tappa della Series A 2017, ad Okinawa, arrivano cinque medaglie azzurre. Partiamo dallo straordinario oro di Luigi Busà nella categoria -75 kg. Il siciliano ha dominato il torneo, andando a superare in modo netto tutti gli avversari fino alla finale. Qui si è trovato di fronte il giapponese Yuta Mori, che vinse proprio ad Okinawa lo scorso anno. A differenza degli altri ...

Serie A : Roma da record - un altro "2" a 1 - 73 : Roma - La Serie è già negli annali: dodici vittorie consecutive in trasferta, record assoluto per la Serie A. Domenica, a Marassi contro il Genoa, la Roma tenta di allungare la Serie e le quote Snai ...