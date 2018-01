Serie C mercato | due nomi nuovi per il Lecce | ecco le operazioni concluse

Serie C - cambiano i play off : ecco il regolamento - mentre impazza il mercato Video : La #Serie C inizia a pensare alla parte finale del campionato: inizia a prendere forma la creazione dei play off, per i quali le novita' non mancano. Come è risaputo, ai play off, accedono tutte le squadre dei 3 gironi classificate dal secondo al decimo posto. Ovviamente, la prima in classifica è promossa direttamente in Serie B. Serie C: tutte le novita' dei play off I play off saranno divisi in 3 fasi, ognuna delle quali divisa in turni. Ci ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Toro pronto a scatenarsi - colpo Genoa - nuove idee per Inter e Milan : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – Il Torino pianifica il Calciomercato con l’arrivo del nuovo tecnico Mazzarri. Le strategie sono cambiate e l’ex Watford ha richieste ben diverse da quelle del suo predecessore. Innanzi tutto, come documentato ieri, è caccia all’esterno di difesa, anzi, forse due esterni. Uno per fascia. Se a destra l’idea Lazzari continua ad essere battuta, per la sinistra si pensa ...

Calciomercato Bari - non solo Empereur : altro colpo in difesa - arriva dalla Serie A : Calciomercato Bari – Importanti novità in merito al mercato del Bari. Conclusa la maxi operazione con il Foggia che ha portato Empereur in biancorosso con Tonucci e Greco che invece hanno fatto il percorso inverso trasferendosi alla corte di Stroppa, i ‘Galletti’ hanno messo a segno un altro colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, infatti, il Bari prenderà in prestito con diritto di ...

Serie B mercato : è tutto ok per Parma - Ascoli - Foggia - una 'stella' per un club Video : Settimana di passione quella che si è aperta oggi 8 gennaio, per il #Calciomercato. Anche i club della Serie B iniziano a chiudere qualche operazione, o sono prossimi alla sua concludere. E' il caso del Parma che nelle prossime ore annuncera' il suo primo colpo di mercato. Si tratta del centrocampista, classe 90, del Foggia Antonio Vacca Junior, con il quale i ducali sottoscriveranno un contratto della durata di tre anni. Inoltre, i ducali ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : scambio Milan-Udinese - Benevento scatenato - mosse di Genoa e Cagliari : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – Il Calciomercato entro nel vivo, giornata ricca di novità. Deulofeu avrebbe già detto sì alla proposta dell’Inter, ma il problema rimane la formula. I nerazzurri non possono andare oltre al prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona invece vorrebbe monetizzare subito o quantomento inserire l’obbligo di riscatto. Per venire incontro alle esigenze dell’Inter, però, il presidente dei ...

Calciomercato Inter - Ramires vuole la Serie A : tutto è nelle mani di Suning - la situazione : Calciomercato Inter – L’Inter è sicuramente una delle squadre più attive sul mercato in questi primi giorni di trattative. Sabatini e Ausilio stanno lavorando su più fronti per provare ad accontentare Spalletti. Proprio Sabatini è volato in Cina per fare un punto con Suning sulla strategia di mercato da seguire. Nel summit avuto ieri a Nanchino è tornato in auge il nome di Ramires, per il quale occore trovare una soluzione in tempi ...

Serie B mercato : Carpi e Palermo primi colpi - Perugia blinda la difesa Video : Da lunedì, 8 gennaio, il mercato entra in una fase cruciale per la definizione delle numerose trattative tra i club delle diverse categorie. In Serie B, infatti, proprio domani il Carpi annuncera' i primi [Video] due colpi di mercato, si tratta di Federico Melchiorri, attaccante del Cagliari e Simone Emmanuello centrocampista del Perugia. Nelle ultime ore sono state espletate le ultime formalita', a to degli accordi di giovedì scorso. Per il ...

Calciomercato Serie A - il Milan vuole Jankto : Milano, 7 gennaio 2018 - Il campionato va in pausa - le ostilità riprenderanno il 21 gennaio -, mentre il Calciomercato è solamente all'inizio. Il Milan , reduce da un inizio di stagione abbastanza ...

Calciomercato - duello tra Inter e Napoli per Deulofeu : l’indizio che lo avvicina alla Serie A : Gerard Deulofeu si appresta a fare ritorno in Italia. A gennaio dell’anno scorso lo spagnolo fu prelevato dal Milan in prestito dall’Everton poi in estate il Barcellona, che vantava un diritto di recompra con il club inglese, lo ha riscattato. L’arrivo di Coutinho, però, e il rientro di Dembelè dall’infortunio chiuderà ogni spazio all’esterno offensivo. Valverde non lo ha convocato per la sfida con il Levante: un ...

Serie A - Corcione : 'È la stagione di Napoli e Juventus. Il mercato ci salvi dalle polemiche sul Var' : Il campionato lascia tonnellate di chiacchiere e una verità incontrovertibile: è la stagione di Napoli e Juventus; le altre si sono progressivamente ritirate: una corsa a defilarsi che ha visto nella ...

Genoa e Sassuolo - sfida sul campo e sul mercato : occhi in Serie B - ecco l’obiettivo in comune : Tra le sfide in programma in questa domenica che apre il girone di ritorno di Serie A figura Genoa-Sassuolo. A ‘Marassi’ andrà in scena uno scontro salvezza tra due squadre che si apprestano a sfidarsi anche sul mercato. Entrambe, infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, hanno messo gli occhi su Marco Migliorini, difensore centrale in forza all’Avellino. I rossoblù hanno già effettuato un ...

Serie C mercato : Livorno e Pisa sfida infinita - Lecce tratta un suo ex Video : La notizia più roboante di questa terza giornata del mercato dei club di #Serie C, è l'offerta della Ternana per ingaggiare il bomber [Video] Daniele Vantaggiato del Livorno. L'attaccante ha il contratto in scadenza al 30 giugno prossimo e gli umbri gli hanno proposto un accordo pluriennale per convincerlo a trasferirsi in rossoverde. Il Livorno non vuole privarsi dell'esperto attaccante e hanno avviato le trattative con il giocatore per un ...

Serie C - Trapani : il colpo di mercato per il salto di qualità Video : Un colpo importante [Video]per il Trapani, al quale mancherebbe soltanto l'ufficialita'. Secondo fonti provenienti da Parma, Francesco Corapi è sul punto di trasferirsi in Sicilia per vestire la maglia granata della squadra allenata da Alessandro Calori. Al Parma ha vissuto stagioni da protagonista, certamente è uno degli artefici della risalita degli emiliani dalla Serie D alla Serie B. In cadetteria finora è stato poco utilizzato, ragion per ...

Calciomercato Serie A : il Napoli insiste per Verdi : Milano, 5 gennaio 2017 - Siamo ancora alle prime battute del Calciomercato , ma alcune squadre vogliono concludere al più presto le trattative. È il caso del Napoli , che continua ad insistere per ...