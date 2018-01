Serie B Il Frosinone si allena Paganini in gruppo | Ciano out per una contusione

Video/ Foggia Frosinone (1-2) : highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata) : Video Foggia Frosinone (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 21^ giornata della Serie B. Spettacolare la doppietta di Ciofani al 63' e 77'. (Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 10:16:00 GMT)

Serie B - vincono Palermo e Frosinone : ROMA, 28 DIC - Risultati della 21/a giornata, ultima di andata, del campionato di Serie B: Avellino-Ternana 2-1; Brescia-Ascoli 0-1; Carpi-Bari 0-0; Cremonese-Cesena 1-0; Entella-Novara 2-1; Foggia-...

Serie B - il Palermo batte la Salernitana. Ok il Frosinone - pari Bari. Colpo Ascoli : Ultimo turno del 2017 che sorride al Palermo, che con la vittoria sulla Salernitana scappa laureandosi campione d'inverno: al 'Barbera' decidono Ivajlo Cocev, Gaetano Monachello e Mato Jajalo. Tre ...

Serie B - vincono Palermo e Frosinone : 22.30 Proseguono la corsa Palermo e Frosinone (successo a Foggia). L'Empoli tiene il passo col colpo a Perugia.Bari rallenta PARMA-SPEZIA (ieri) 0-0 AVELLINO-TERNANA 2-1 BRESCIA-ASCOLI 0-1 CARPI-BARI 0-0 CREMONESE-CESENA 1-0 FOGGIA-Frosinone 1-2 Palermo-SALERNITANA 3-0 PERUGIA-EMPOLI 2-4 PESCARA-VENEZIA 1-0 PRO VERCELLI-CITTADELLA 1-2 ...

PRONOSTICI Serie B / Scommesse e quote sulle partite : attenti a Foggia Frosinone (21^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B, 21^ giornata: Scommesse e quote sulle partite del turno che rappresenta l'ultimo del girone di andata. Sfida dall'esito incerto al Curi tra Perugia e Empoli!(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:54:00 GMT)

Diretta Foggia - Frosinone dove vedere in televisione e streaming gratis Serie B - : Foggia-Frosinone è uno dei match del turno di Serie B. Ecco dove vedere la partita in televisione e in streaming gratis

Video/ Frosinone Entella (4-3) : highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata) : Video Frosinone Entella (risultato finale 4-3): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Serie B. La Mantia riapre il match dal dischetto ma non basta.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 09:30:00 GMT)

Serie B : Frosinone - vittoria col brivido. Pari per Palermo e Bari : TORINO - Il Palermo si ferma dopo due vittorie di fila: contro il Cesena è soltanto 1-1. I siciliani sono ancora in testa alla classifica che adesso comandano davanti al Frosinone : la squadra di ...

Serie B : il Palermo frena a Cesena - accorcia il Frosinone : Bari-Parma senza gol. Empoli costretto al pari in casa con il Brescia, finisce 1-1 tra Cosmi e Zeman

Serie B - pareggiano Palermo - Bari e Parma. Ne approfitta il Frosinone : pareggiano le prime otto tranne il Frosinone: Palermo, Bari e Parma rallentano e i ciociari superano pugliesi ed emiliani e si piazzano al secondo posto in classifica a due punti dalla vetta. ...

'LIVE' Serie B Frosinone vs Entella (2T) 4-3 (De Luca 1 - Ciano 34 - 55 - D. Ciofani 59 - 71 - Diaw 64 - La Mantia R 76 ) : (di Alessandro Andrelli) Ventesima giornata del campionato di Serie B. In campo allo 'Stirpe' il Frosinone e la Virtus Entella. Queste le formazioni ufficiali e la cronaca testuale del match. SECONDO TEMPO Forcing in avvio del Frosinone. GOOOOOALLLL Frosinone Al 55 il vantaggio gialloazzurro con Ciano, complice però una grossolana disattenzione del portiere ...

PRONOSTICI Serie B / Scommesse e quote sulle partite : il punto su Frosinone Entella (20^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B, le quote e le Scommesse sulle partite (20a giornata). E’ tempo del campionato cadetto, con il turno pre-natalizio: ecco le dritte per tutti gli scommettitori(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 15:48:00 GMT)

Video/ Carpi Frosinone (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 19^ giornata) : Video Carpi Frosinone (1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 16 dicembre per la 19^ giornata del campionato di Serie B. Al Cabassi la sfida termina in parità(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 10:16:00 GMT)

PRONOSTICI Serie B / Le quote e le scommesse : focus su Carpi Frosinone (19^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: quote e scommesse per le partite in porgramma nella 19^ giornata della Cadetteria. Possibile il successo corsaro del Cittadella al Rigamonti?(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 09:12:00 GMT)