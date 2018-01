Serie A | negli assist il re è Insigne

Volley femminile - Serie A1 2018 – Conegliano allunga in vetta! Novara si salva con Pesaro - scivolone Busto Arsizio - Monza vola : Conegliano continua il proprio assolo in testa alla classifica della Serie A1 2018 di Volley femminile e aumenta il proprio vantaggio sulla più immediata inseguitrice: questa è la notizia principale al termine della 13^ giornata, la seconda del girone di ritorno. Le Pantere non tentennano contro Firenze e si impongono in trasferta per 3-1 dopo aver perso il primo set. A fare la differenza sono state l’opposta Samanta Fabris (19 punti), i ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – Si torna in campo! 13^ giornata : Conegliano - Novara e Scandicci lottano a distanza : torna in campo la Serie A1 di Volley femminile che è ferma da Santo Stefano. Il massimo campionato italiano si era preso una pausa per la Coppa Italia e per il Capodanno, si gioca nel weekend dell’Epifania. Spazio alla 13^ giornata (la seconda del girone di ritorno) con le big che si sfideranno a distanza. La capolista Conegliano vola a Firenze. Le Pantere non dovrebbero avere particolari problemi contro le toscane che inseguono punti ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Conegliano rimane in testa - Novara sbanca Busto - ok Scandicci - Monza vola : Santo Stefano in campo per la Serie A1 di Volley femminile: giorno di festa dedicato alla dodicesima giornata, la prima del girone di ritorno. Non cambiano gli equilibri nei piani alti della classifica. Conegliano si conferma in testa alla classifica generale sconfiggendo Casalmaggiore che invece rimane al decimo posto in classifica. Le Pantere hanno vinto per 3-1 e mantengono inalterato il distacco su Novara e Scandicci mentre le ragazze in ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Inizia il ritorno - si gioca a Santo Stefano. Incrocio Busto-Novara - Conegliano per l’allungo : Tutte in campo a Santo Stefano per la dodicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Il girone di ritorno incomincia sotto l’albero, non ci sono soste per le formazioni del massimo campionato, pronte a darsi battaglia oggi pomeriggio e in programma ci sono incontri davvero succulenti e appassionanti. Su tutti spicca il big match tra Busto Arsizio e Novara: al PalaYamamay si sfidano la quarta e la seconda della classe, ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Novara rimane in scia a Conegliano - crollo Casalmaggiore. Finisce il girone d’andata : Oggi pomeriggio si è conclusa l’undicesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile che era incominciata ieri con due anticipi. Conegliano si era già laureata Campione d’Inverno e oggi aspettava i risultati delle rivali. Al termine del girone d’andata si è anche definito il tabellone della Coppa Italia. Novara sbanca il campo di Legnano con un comodo 3-0 e torna al secondo posto in classifica, distaccata di due ...

Basket - 11a giornata Serie A 2017-2018 : negli anticipi vittorie casalinghe di Reggio Emilia - Capo d’Orlando e Sassari : Sono tre gli anticipi dell’undicesima giornata del campionato italiano di Basket. Successo importante della Grissin Bon Reggio Emilia contro la Openjombetis Varese (76-66) in ottica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Menetti raggiunge proprio i lombardi in classifica (quota otto punti) e mantiene ancora accesa la speranza di poter rientrare tra le prime otto. Partita combattuta che si è decisa nel terzo quarto, ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Conegliano Campione d’Inverno! Pantere super su Pesaro - Scandicci espugna Busto : Conegliano è Campione d’Inverno! Le Pantere hanno sconfitto Pesaro per 3-0 (25-23; 25-19; 25-19) nell’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile e chiudono il girone d’andata al comando: dieci vittorie e una sola sconfitta (al tie-break contro Monza), questo il ruolino di marcia delle ragazze di coach Santarelli che di fronte al pubblico del PalaVerde non hanno sofferto molto contro le pur ottime ...

Rosy Abate regina anche negli ascolti : Fabio Fazio stracciato dalla Serie tv di Canale 5 : Rosy Abate regina anche negli ascolti: Fabio Fazio stracciato dalla serie tv di Canale 5. Curiosi di sapere chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv di domenica 10 dicembre? I dati auditel resi noti ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Conegliano sbanca Novara nel big match! Le Pantere allungano in vetta : Conegliano ha sbancato il PalaIgor, ha sconfitto Novara per 3-2 (20-25; 25-19; 16-25; 25-23; 15-11) nel big match della decima giornata e allunga in testa alla classifica della Serie A1 di Volley femminile. Le Pantere ora hanno due punti di vantaggio sulle Campionesse d’Italia e tre su Busto Arsizio: quando manca un solo turno al termine del girone d’andata, si avvicinano al titolo platonico di campionesse d’inverno. Le ...

DIRETTA/ Novara-Conegliano (risultato finale 2-3) streaming video e tv : vince la capolista (Serie A1) : DIRETTA Novara Conegliano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida nella 10^ giornata della Serie A1 di volley femminile.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 22:37:00 GMT)

DIRETTA/ Novara-Conegliano (risultato live 2-1) streaming video e tv : 4^ set! (Serie A1) : DIRETTA Novara Conegliano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida nella 10^ giornata della Serie A1 di volley femminile.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 21:41:00 GMT)

Diretta/ Novara-Conegliano (risultato live 1-1) streaming video e tv : 3^ set! (Serie A1) : Diretta Novara Conegliano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida nella 10^ giornata della Serie A1 di volley femminile.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 21:16:00 GMT)

DIRETTA/ Novara-Conegliano (risultato live 1-0) streaming video e tv : 2^ set! (Serie A1) : DIRETTA Novara Conegliano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida nella 10^ giornata della Serie A1 di volley femminile.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 20:49:00 GMT)

Diretta/ Novara-Conegliano (risultato live 0-0) streaming video e tv : si parte! (Serie A1) : Diretta Novara Conegliano: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida nella 10^ giornata della Serie A1 di volley femminile.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 20:08:00 GMT)