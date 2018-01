Sergio Pirozzi | gira una brutta voce | ' C' è Zingaretti del Pd dietro la sua candidatura

Sergio Pirozzi : “o Governatore del Lazio o allenatore della Nazionale” : Nessun passo indietro da parte di Sergio Pirozzi. Il sindaco di Amatrice è in corsa per la Regione Lazio ed è disponibile a rinunciare “solo di fronte a un atto d’amore per la propria Regione di un leader nazionale quale è Giorgia…Continua a leggere →

La corsa nel Lazio - Sergio Pirozzi pronto al passo indietro : 'Solo se a candidarsi sarà Giorgia Meloni' : passo indietro? Perché no, a patto che a scendere in 'campo' sia Giorgia Meloni. Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato alla guida della regione Lazio con la propria lista civica, non esclude ...

Sergio Pirozzi a Viterbo : 'Corro per vincere - anche da solo e sempre con il sorriso' : Amministratore da più di venti anni, ci tiene a ricordare e precisare che non ha mai guadagnato con la politica: 'Se avessi voluto una poltrona me ne starei tranquillo in Parlamento. Non mi interessa ...

Sergio Pirozzi canta 'Una Vita da Mediano' a Radio Rock. : Sergio Pirozzi canta "Una Vita da Mediano" a Radio Rock. Il Sindaco di Amatrice, candidato anche alla Presidenza della Regione Lazio, intercettato dal Karaoke Reporter Dejan si diletta nel celebre ...

"Da sempre un cane sciolto I politici vogliono solo i privilegi" Lazio - Sergio Pirozzi ad Affari : Una diplomazia che non ti aspetti da un uomo che non ha certo studiato le buone maniere dalla compianta Donna Letizia, ma che è sempre stato sul territorio, come dice lui, il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. Equilibrato nella scelta Segui su Affaritaliani.it

Sergio Pirozzi : 'Ecco il mio partito'. Il simbolo? Uno scarpone : Uno scarpone. E, sotto, la scritta ' Sergio Pirozzi presidente'. Il sindaco di Amatrice rompe gli indugi e lancia ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio, dove nel 2018 si ...

Regione Lazio - Sergio Pirozzi sfida il centrodestra e si candida ufficialmente : “Le primarie? Potevano farle prima” : Il mister va avanti per conto suo, ma la squadra è già decisa a non seguirlo più. Non è la cronaca della sciagurata eliminazione della Nazionale italiana di calcio dai mondiali del 2018, ma quella della polveriera in cui è finito il centrodestra nel Lazio. Una situazione esplosiva che ora rischia di minare anche gli equilibri a livello nazionale. Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, si è ufficialmente candidato alla presidenza della Regione ...

Sergio Pirozzi risponde al fuoco amico dopo la candidatura : 'Nervosi e rosiconi' : Secondo Pirozzi, le dottoresse 'farebbero benissimo alla carovana di nasi storti, ai professori, ai critici, ai rosiconi ' che contestano la sua scelta politica. Comunque sia, Pirozzi si dice ' molto ...

Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi si candida nel Lazio : con me sindaci e professionisti : Io vengo da un mondo di centrodestra che non rinnego, ho sempre fatto il sindaco facendo scelte apparentemente contrarie alle `chiacchiere nazionali´, una cosa sono i fatti, una cosa le ...

Sergio Pirozzi si candida alla Regione Lazio con una lista civica : la Meloni cerca di ricucire con gli alleati : alla fine Sergio Pirozzi si candiderà alla presidenza della Regione Lazio, ma se godrà del sostegno dei partiti di centrodestra è ancora tutto da vedere. Il sindaco di Amatrice, iscritto a Fratelli d'...