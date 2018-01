Serena Williams | ' Dopo il parto ho temuto per mia salute'

Australian Open 2018 : l’equilibro regna sovrano nel tabellone femminile senza Serena Williams : “Dopo aver giocato ad Abu Dhabi mi sono resa conto che, sebbene sia molto vicina, non sono al punto in cui personalmente vorrei essere. Il mio coach e il mio team mi hanno sempre consigliato, ‘partecipa solo ai tornei per cui sei preparata per arrivare fino in fondo’. Potrei competere, ma io non voglio soltanto competere, voglio fare di più e per riuscirci ho bisogno ancora di un po’ di tempo. Nonostante mi dispiaccia prendere questa decisione, ...

Tennis - Australian Open : il forfait di Serena Williams dovuto a complicanze nel parto : ... "Sono ottimista, se non succede niente di imprevisto, sarà sicuramente al via del torneo ", ha detto il coach del maiorchino come riportato da 'Give Me Sport'. Il numero 1 del mondo è alle prese con ...

Australian Open femminili 2018 : le favorite per i book-makers. Tutte le quote per le scommesse : Serena Williams assente - tutto aperto : “Dopo aver giocato ad Abu Dhabi mi sono resa conto che, sebbene sia molto vicina, non sono al punto in cui personalmente vorrei essere. Il mio coach e il mio team mi hanno sempre consigliato, ‘partecipa solo ai tornei per cui sei preparata per arrivare fino in fondo’. Potrei competere, ma io non voglio soltanto competere, voglio fare di più e per riuscirci ho bisogno ancora di un po’ di tempo. Nonostante mi dispiaccia prendere questa decisione, ...

Anche Serena Williams non sarà agli Australian Open : La lista dei ritiri però rischia di non finire qui: il numero 1 del mondo Rafa Nadal, Novak Djokovic e Stan Wawrinka sono tutti a Melbourne, ma per prendere la decisione finale aspettano l'ultimo ...

Australian Open - Serena Williams rinuncia 'Non sono pronta per poter vincere' : La numero 1 del mondo conquista la sua seconda finale nel torneo aggiudicandosi nettamente il derby con la connazionale Irina-Camelia Begu, quarta testa di serie, per 6-1 6-4: sesto successo in ...

Australian Open - rinuncia anche Serena Williams. 'Ho bisogno di più tempo' : Nello sport, come nella vita, vuole sempre dare il meglio. Non era nelle condizioni di potersi dare la chance per vincere. Ma ci ha riflettuto fino all'ultimo. Le auguro il meglio e non vedo l'ora di ...

Serena Williams rinuncia agli Australian Open : La regina del tennis mondiale Serena Williams non parteciperà agli Australian Open. Lo ha annunciato lei stessa, perchè non si sente ancora pronta. 'Ad Abu Dhabi -ha detto la campionessa, che è ...

Australian Open - Serena Williams rinuncia alla competizione : ROMA - Un altro forfait illustre agli Australian Open . Se il tabellone maschile ha già perso Andy Murray e Kei Nishikori ed è in attesa di conoscere le decisioni di Novak Djokovic e Rafa Nadal , fra ...

Australian Open 2018 - Serena Williams dà forfait : “Potrei competere - ma io voglio vincere e non sono pronta” : Serena Williams non parteciperà ai prossimi Australian Open 2018. La fuoriclasse americana, vincitrice per ben sette volte in carriera dello Slam oceanico, sarebbe dovuta tornare in campo in un torneo Wta per la prima volta dopo aver dato alla luce la figlia Alexis Olimpia, tuttavia non si sente ancora pronta per poter ambire all’obiettivo massimo. “Dopo aver giocato ad Abu Dhabi mi sono resa conto che, sebbene sia molto vicina, non ...

Margaret - Harry e Serena Williams : la rivincita del figlio di mezzo : Il primogenito responsabile, il fratello di mezzo dimenticato e schiacciato dalla personalità del maggiore. Ce l’hanno fatto credere per decenni, definendo questa teoria come la «sindrome del figlio di mezzo». Così abbiamo sempre supposto che la fortunata fosse la sorella maggiore Kate (Middleton), meritevole di aver sposato l’erede al trono (William), e non la minore Pippa; che la star fosse Beyoncé e non la più piccola Solange e ancora che la ...

Australian Open 2018 : i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer e Serena Williams ancora una volta i tennisti da battere : Il 2018 è appena iniziato ma il tennis si appresta già a vivere le emozioni del primo Slam stagionale: lunedì 15 gennaio partono gli Australian Open. Tanti siti di scommesse propongono da diverso tempo le quote per pronosticare i vincitori, andiamo a scoprire i favoriti per Snai e Better In campo maschile il favorito d’obbligo è il campione uscente, l’elvetico Roger Federer: il suo back-to-back è bancato a 3.25 da entrambe le agenzie ...

Il ritorno (da mamma) di Serena Williams : Dopo la nascita della figlia Alexis, Serena Williams è tornata a giocare, in un match di esibizione ad Abu Dhabi. L'ex numero 1 non disputava una partita ufficiale dagli scorsi Australian Open, torneo ...

Tennis - rientro amaro per Serena Williams. Ad Abu Dhabi vince Jelena Ostapenko : La bella notizia è senz’altro il ritorno in campo di Serena Williams, quest’oggi ad Abu Dhabi. La brutta, per l’americana almeno, è il risultato del match-esibizione giocato negli Emirati, che ha sorriso a Jelena Ostapenko, vincitrice per 6-2 3-6 10-5. Un incontro comunque ben giocato dall’ex numero 1 del mondo. Nei momenti chiave, però, è apparsa evidente la ruggine di Serena, al primo match dopo la lunga pausa per via ...

Tennis - ritorno con sconfitta per Serena Williams : 'Volevo sapere come stava Olympia...' : A nemmeno quattro mesi dalla nascita della piccola Alexis Olympia, la statunitense è tornata in campo ad Abu Dhabi per un match esibizione contro Jelena Ostapenko (7 del mondo), perdendo 6-2, 3-6, 10-...