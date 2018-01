Senatore USA chiede maggiori dettagli ad Apple sulla questione batterie

Senatore russo spiega perchè gli USA conducono guerra d'informazione contro Assad - : ... screditare la posizione di Bashar Assad nel futuro processo di normalizzazione politica in Siria, da qui tutto il pathos americano sugli attacchi contro il proprio popolo", ha sostenuto il Senatore ...

Usa - Alabama : respinto ricorso di Roy Moore - Doug Jones è Senatore : Ancora uno schiaffo per Roy Moore, il controverso candidato ultraconservatore dell'Alabama che ha perso le recenti elezioni per un seggio in Senato a Washington. Le autorità hanno ufficializzato la ...

Ancora un lutto nel mondo della politica a causa dei motori : travolto e ucciso l'ex Senatore Stelio De Carolis : A scuotere nuovamente il mondo politico italiano è la notizia, arrivata proprio ieri, della morte dell'ex senatore Stelio De Carolis . Stelio De Carolis ha trovato la morte in modo non troppo ...

Il Senatore Rubio accusa Tim Cook di ipocrisia "Apple disperata per avere il mercato cinese" - : ... ad esempio), ha palato del tema della conferenza " sviluppo dell'economia digitale con apertura e ripartizione dei benefici, una visione che Apple condivide. "Siamo orgogliosi di avere lavorato in ...

Usa - molestie : Senatore Franken lascia : 22.05 "Nelle prossime settimane mi dimetterò da senatore degli Stati Uniti". Lo ha detto il senatore democratico Al Franken al Senato, dopo pressioni da parte dei colleghi senatori. "Alcune accuse contro di me semplicemente non sono vere. Altre le ricordo in maniera diversa",ha però sottolineato Franken, che ha rimarcato l'"ironia" della sua decisione con riferimento a Donald Trump presidente nonostante le accuse e Roy Moore candidato senatore ...

Trump dà sostegno a candidato Senatore Alabama accusato di molestie : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a manifestare il suo sostegno per il candidato senatore dell'Alabama, Roy Moore, accusato di aver molestato minorenni in passato. "Ho appoggiato ...

Ancora polemiche su Star Wars Battlefront 2 : accusa di gioco d’azzardo da un Senatore : Continua il ciclone su Star Wars Battlefront 2, Ancora polemiche sulle microtransazioni. Nonostante l'ESRB (Entertainment Software Rating Board) abbia decretato che le microtransazioni all'interno dei videogiochi non possono essere considerate gioco d'azzardo, le autorità di Hawaii e Belgio rimangono dell'avviso che la pratica sia dannosa per gli utenti, soprattutto i più giovani. A questi si aggiunge un senatore francese. Il senatore Jérôme ...

Il Senatore Democratico americano Al Franken è stato accusato di aver molestato una presentatrice - e c’è una foto che lo dimostra : Ieri la presentatrice americana Leeann Tweeden ha accusato il senatore Democratico americano Al Franken di averla molestata sessualmente durante un tour in Medio Oriente organizzato nel 2006 per intrattenere i soldati americani. A quei tempi, Franken era un popolare comico The post Il senatore Democratico americano Al Franken è stato accusato di aver molestato una presentatrice, e c’è una foto che lo dimostra appeared first on Il Post.

