Scuola nel Casertano | offerte formative e dimensionamenti per l' as 2018-2019

Mai più bullismo - seconda stagione con Paolo Trincia dentro gli episodi di violenza nella Scuola : Oltre allo streaming da tablet, cellulare e pc sul sito RaiPlay " Rai2 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley il programma sarà replicato nel day time del sabato, dal 13 gennaio al 3 ...

Scuola - non paghi la mensa dei figli? Nel milanese previsto il sequestro dell'auto : Linea dura a Sedriano dove il totale delle insolvenze è arrivato a quota 137mila euro. Il sindaco grillino: "Speriamo di ottenere risultati"

09/01/2018 - Simulazione d'impresa - robotica - blog nell'open day della Scuola : Casacalenda. Simulazione d'impresa, laboratori digitali, blog Skuolaliberitutti, spazio "DaDa", robotica, economia digitale, festival delle lingue. Di questo e di tanto altro ancora si parlerà nell'" Open Day " dell'Istituto Omnicomprensivo statale di Casacalenda, che si terrà sabato 13 gennaio dalle 15 ...

Vandali in azione nella succursale del liceo Cassarà - Scuola chiusa : Vandali in azione nella succursale del liceo linguistico Cassarà, in via Fattori, e vacanze prolungate per un giorno. Stamani alla riapertura dei cancelli il personale ha trovato gli estintori ...

Scuolabus con 28 bimbi a bordo fuori stradanel Mantovano : due sono in codice rosso : Incidente tra Castellucchio e Ospitaletto. A bordo dello Scuolabus c'erano 28 bambini. Sei di loro sono già arrivati al pronto soccorso di Mantova, tre in codice giallo e tre in codice verde. Trasportati con l'elisoccorso all'ospedale di Brescia, in codice rosso, l'autista del bus e una bambina

Terremoto Centro Italia : prima campanella per la nuova Scuola di Pieve Torina : “Una nuova scuola in un’area colpita dal sisma e’ una carica di fiducia per il futuro dei ragazzi che la frequenteranno e per la comunita’ intera. L’apertura di questa struttura, ecosostenibile e sicura, e’ ancora piu’ significativa perche’ frutto della grande generosita’ di tanti cittadini, di imprenditori e di associazioni della nostra regione“: lo ha dichiarato il presidente del ...

Primo sciopero del 2018 nella Scuola - protestano docenti infanzia ed elementari : La politica deve assumersi le sue responsabilità, dopo il fallimento del tavolo di confronto richiesto dai sindacati in scadenza di mandato". In caso contrario, annuncia Pacifico, la mobilitazione ...