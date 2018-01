Scoperta correlazione tumore-alcol | il rischio è alto | ecco i quantitativi

: Scoperta correlazione tra #ibuprofene e #fertilità #maschile. Lo riferisce uno studio di cui parla il quotidiano... - AmbienteBio : Scoperta correlazione tra #ibuprofene e #fertilità #maschile. Lo riferisce uno studio di cui parla il quotidiano... - SorecaGiuseppe : Tumori-alcol, scoperta choc. Il luminare: 'Dopo quanti bicchieri rischi di ammalarti' - Gandalf1948 : Moderazione nel bere ragazzi, moderazione! - Tumori-alcol, scoperta choc. Il luminare: 'Dopo quanti bicchieri ris… - ippolitipaolo74 : RT @actarus1070: Tumori-alcol, scoperta choc. Il luminare: "Dopo quanti bicchieri rischi di ammalarti" - Danireport : RT @actarus1070: Tumori-alcol, scoperta choc. Il luminare: "Dopo quanti bicchieri rischi di ammalarti" -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Il consumo diè senz'altro uno dei vizi più diffusi nel mondo, specialmente in quello occidentale. Questa tendenza però colpisce anche i giovanissimi, spesso anche minorenni, che ne abusano mettendo ala loro salute. Il consumo di bevandeiche può anche essere tollerato, seppur non privo di rischi, purché si rimanga entro certi limiti. Lacon lo sviluppo di tumori I rotocalchi sono pieni di notizie di cronaca che vedono coinvolti giovani e giovanissimi in incidenti stradali, spesso fatali, dovuti all'abuso die droghe. Sfortunatamente questa è una piaga di difficile rimedio in quanto non esiste una vera e propria azione, da parte delle autorità, al contrasto di questo fenomeno. Spesso ci si limita soltanto a controllare sporadicamente il tassoico fuori dalle discoteche o grazie a dei blocchi stradali, ma a livello sociale niente o poco viene ...